«В связи с ограничениями в воздушном пространстве рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“ из Шарм-эль-Шейха в Волгоград был перенаправлен на запасной аэродром», - указала она.

Голодова отметила, что из-за ограничений на полеты задержались два рейса из Москвы в Волгоград. Авиасообщение восстановили, поэтому самолеты из столицы ожидаются в аэропорту в ближайшее время.

Ранее российские системы противовоздушной обороны сбили в Волгоградской области четыре беспилотника ВСУ. Украинские боевики попытались совершить террористическую атаку примерно в 07:00. Атаки дронов также зафиксировали в ночь на 8 марта - военные уничтожили над областью 11 БПЛА.