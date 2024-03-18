18 марта 2024, 07:53

Лавина на Камчатке накрыла 11 туристов

Пресс-служба МЧС
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В районе перевала Красноармейского на Камчатке сошла лавина. Под снег попали 11 туристов, из них двое не смогли выбраться. Началась поисково-спасательная операция, сообщило региональное МЧС.

Центр управления в кризисных ситуациях получил информацию о бедствии 18 марта. Зарегистрированная группа из 11 туристов отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского. Сначала порыв ветра сбросил их в кулуар, затем на людей сошла лавина.

«Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы. Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», - заявила пресс-служба.

В районе ЧП на автомобилях повышенной проходимости выдвинулись спасатели. Среди них специалисты кинологического расчета.

В Хакасии лавина сошла на сноубордиста. Его откопали другие отдыхающие, а спасение сняли на видео.

Туризм МЧС РФ Камчатка
18 марта 2024, 08:38
Военного из Читы отправили на год в колонию за опоздание на службу
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В Чите суд приговорил военнослужащего, опоздавшего в часть на 19 дней. Ему назначили наказание в виде года колонии, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор Евгению Кошечкину», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что военный 1 октября прошлого года не явился в установленный срок на службу. Кошечкин приехал в пункт отбора на военную службу 20 октября, оттуда он отправился в воинскую часть.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от службы, он проведет год в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее суд приговорил российского военного к шести годам колонии за самоволку. Военнослужащий самовольно оставил службу, чтобы провести время с семьей.

Суд Военные Приговоры
18 марта 2024, 04:54
В Амурской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов
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В Амурской области произошло ЧП на железной дороге, когда 20 грузовых вагонов сошли с рельсов после столкновения состава с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации 18 марта 2024 года на 7234 километре перегона Бамовская - Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошел сход 20 порожних вагонов», - говорится в сообщении.

Движение поездов приостановили, водителя машины госпитализировали. На месте ЧП проводят восстановительные работы.

Надзорное ведомство проводит проверку.

Ранее электричка попала под обстрел в Екатеринбурге. Незначительно пострадали два вагона.

Еще раньше электричка, следовавшая по маршруту Екатеринбург - Челябинск, из-за технической неисправности встала на путях в лесу. Поезд задержался на полтора часа.

ДТП Машины Поезда
17 марта 2024, 23:06
Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в Ленобласти
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Шестилетняя девочка умерла после того, как ей удалили зуб в одной из стоматологий в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, 17 марта ребенку оказывали стоматологические услуги в одной из частных клиник в городе Кудрово. В какой-то момент девочка потеряла сознание. Несмотря на усилия бригады скорой помощи, она умерла.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла на контроль результаты процессуальной проверки.

Похожий случай произошел ранее в Твери.

Трехлетняя девочка скончалась после лечения зубов у стоматолога. Перед смертью ребенку ввели наркоз.

Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба в платной стоматологии. Выяснилось, что у 27-летней пациентки было заражение.

Дети Ленинградская область Полиция
17 марта 2024, 22:27
Один человек пострадал в ДТП с автобусом на востоке Москвы
РИА «Новости»
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ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло в Новогиреево на пересечении с Зеленым проспектом. Пострадал один человек, сообщил источник «360».

В автобусе, следовавшем по маршруту Новое Измайлово - метро Новогиреево, в момент ДТП кроме водителя никого не было. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля Volkswagen, его госпитализировали.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Официально информацию о дорожном происшествии пока не подтверждали.

Ранее два человека получили травмы в ДТП с такси на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Автомобиль перевернулся прямо на пешеходном переходе.

ДТП

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