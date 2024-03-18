Лавина на Камчатке накрыла 11 туристов

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Центр управления в кризисных ситуациях получил информацию о бедствии 18 марта. Зарегистрированная группа из 11 туристов отправилась в ски-тур у перевала Красноармейского. Сначала порыв ветра сбросил их в кулуар, затем на людей сошла лавина.

«Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы. Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», - заявила пресс-служба.

В районе ЧП на автомобилях повышенной проходимости выдвинулись спасатели. Среди них специалисты кинологического расчета.

В Хакасии лавина сошла на сноубордиста. Его откопали другие отдыхающие, а спасение сняли на видео.