«Ласточка» сбила человека насмерть на МЦД-3

По его информации, в настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На движение поездов это пока никак не повлияло, а сбивший человека состав уехал.

Другие детали случившегося уточняются. На месте происшествия уже работают специальные службы для установления точных причин и обстоятельств аварии. Однако доступа к погибшему пока нет.

Приблизительно полторы недели назад поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах.