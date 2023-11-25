«Ласточка» сбила человека насмерть на МЦД-3
Между станциями МЦД-3 Ленинградско-Казанского диаметра электричка насмерть сбила человека. Под «Ласточку» он попал между станциями Рижская и Останкино, сообщил источник «360».
По его информации, в настоящее время тело погибшего находится на железнодорожных путях. На движение поездов это пока никак не повлияло, а сбивший человека состав уехал.
Другие детали случившегося уточняются. На месте происшествия уже работают специальные службы для установления точных причин и обстоятельств аварии. Однако доступа к погибшему пока нет.
Приблизительно полторы недели назад поезд насмерть сбил человека на станции Ухтомская в Люберцах.