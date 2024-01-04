04 января 2024, 02:24

«Ласточка» из Нижнего Новгорода застряла под Владимиром

РИА «Новости»
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Скоростной поезд «Ласточка», следующий из Нижнего Новгорода до Москвы, застрял под Владимиром этой ночью. Об этом сообщил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

«Нижегородцы уже второй час стоят в поле в 30-градусный мороз в обесточенной „Ласточке“. В поезде отключилось отопление, осталось только резервное освещение», - уточнил канал.

По предварительной информации, поезд остановился из-за обледенения контактной сети. На место отправили тягач.

По последним данным, «Ласточка» доехала до станции, пассажирам оказывают медицинскую помощь.

Ранее пассажирам следовавшего из Челябинска в Екатеринбург 2 января фирменного поезда «Орлан» продали билеты в вагон, которого не было. По словам одного из них, люди начали занимать свободные места, кому-то пришлось стоять, чуть не началась драка.

Дороги Россия Поезда
04 января 2024, 01:11
Годовалый ребенок чуть не погиб, отравившись комнатным растением в Москве
РИА «Новости»
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Годовалый ребенок попал в московскую больницу с сильным отравлением после того, как попытался съесть стебель комнатного цветка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все произошло в Тимирязевском районе столицы. Утром отец ребенка ушел в магазин за продуктами, а его сын остался с матерью.

Когда женщина отлучилась в ванную, мальчик схватил цветок молочая и укусил его за стебель. Несмотря на то, что мать практически сразу же забрала растение, яд успел попасть в детский организм.

Позже состояние ребенка ухудшилось, он стал задыхаться. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи экстренно госпитализировала мальчика, поэтому его успели спасти.

«По словам врачей, виной ухудшения состояния ребенка стал яд, содержащийся в молочае. Сейчас малыш восстанавливается в больнице, с ним находится отец», - уточнил канал.

Ранее годовалый ребенок попал в больницу в Ленинградской области с отравлением каплями от насморка. Позже выяснилось, что препарат нельзя было применять детям до двух лет. Ребенок попал в стационар в состоянии средней степени тяжести.

Дети Больницы Цветы Москва
03 января 2024, 23:15
Пенсионер умер у своей машины в Рязанской области
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Тело пенсионера нашли у его машины в Новомичуринске в Рязанской области. Об этом сообщила «Пронская газета» в своем Telegram-канале.

По данным издания, погибшим оказался 75-летний местный житель. По словам соседей, мужчина собирался поехать в баню. Сесть в машину он не успел - видимо, ему стало плохо. Соседка обнаружила его тело около автомобиля. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Сотрудники полиции уже опросили свидетелей и жену погибшего.

В конце декабря пенсионера забили до смерти на юге Москвы. Преступление произошло в Донском районе столицы. Тело 68-летнего москвича обнаружили в его квартире на Загородном шоссе. В убийстве заподозрили 33-летнего мужчину. По версии следствия, подозреваемый в пьяном состоянии поссорился с пенсионером. В ходе конфликта он схватил ножку от стула и несколько раз ударил пожилого мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.

Пенсионеры Машины Полиция
03 января 2024, 22:56
Чемпион России по баскетболу среди молодежи исчез в Красноярске
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Игрок БК «Барнаул» Антон Петухов пропал в Красноярске. Об этом сообщили в группе клуба в Telegram-канале.

Красноярские волонтеры разместили ориентировку на поиск в соцсетях 1 января.

Согласно предварительной информации, спортсмен ушел из дома ночью 30 декабря, приблизительно в 03:30. На нем была серая шапка, белая синтепоновая куртку, салатовая кофта, черные джинсы и кроссовки. Парень также взял с собой мобильный телефон.

Приметы пропавшего: рост 205 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, глаза карие. Среди особых примет отметили родинку на правой щеке и татуировку на левом предплечье с изображением Джокера.

Петухов является воспитанником красноярского «Енисея» и московского ЦСКА. С 2020 по 2023 год Петухов играл за столичный ЦСКА.

В составе столичного клуба баскетболист стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ. Он перешел в «Барнаул» прошлым летом. В текущем сезоне Петухов успел провести шесть матчей.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву обнаружили спустя сутки поисков в кинотеатре одного из торговых центров Москвы.

Спортсмены Баскетбол
03 января 2024, 22:40
Пропавшего в Челябинске 10-летнего школьника нашли
РИА «Новости»
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Полиция и волонтеры завершили поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в Курчатовском районе Челябинска утром 3 января. Об этом сообщили в Telegram-канале ИА «Челябинск сегодня».

«Ребенок найден. С ним все хорошо», - уточнил канал.

Днем писали, что школьник ушел из дома утром 3 января в неизвестном направлении. Ориентировки мальчика распространили в социальных сетях и СМИ. К поискам ребенка присоединились волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Позже появилась информация, что школьника нашли. Все это время мальчик находился у бабушки, проживающей в частном секторе.

Ранее 13-летний школьник пропал в Екатеринбурге. Местонахождение подростка неизвестно со 2 января. Ориентировка на мальчика появилась в группе поисково-спасательного отряда «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».

Дети Волонтеры Челябинск Школьники Полиция

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