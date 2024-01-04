«Ласточка» из Нижнего Новгорода застряла под Владимиром

Годовалый ребенок попал в московскую больницу с сильным отравлением после того, как попытался съесть стебель комнатного цветка. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все произошло в Тимирязевском районе столицы. Утром отец ребенка ушел в магазин за продуктами, а его сын остался с матерью.

Когда женщина отлучилась в ванную, мальчик схватил цветок молочая и укусил его за стебель. Несмотря на то, что мать практически сразу же забрала растение, яд успел попасть в детский организм.

Позже состояние ребенка ухудшилось, он стал задыхаться. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи экстренно госпитализировала мальчика, поэтому его успели спасти.

«По словам врачей, виной ухудшения состояния ребенка стал яд, содержащийся в молочае. Сейчас малыш восстанавливается в больнице, с ним находится отец», - уточнил канал.

Ранее годовалый ребенок попал в больницу в Ленинградской области с отравлением каплями от насморка. Позже выяснилось, что препарат нельзя было применять детям до двух лет. Ребенок попал в стационар в состоянии средней степени тяжести.