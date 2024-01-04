«Ласточка» из Нижнего Новгорода опоздала в Москву на 2,5 часа

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Поезд № 707 Нижний Новгород - Москва «Ласточка» отстал от графика на 2,5 часа, сделав вынужденную остановку на станции Лефортово Малого кольца МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Вынужденная остановка произошла накануне, 3 января, в 23:38. В 01:42 в МЖД заявили, что «Ласточка» прибыла в конечную точку маршрута, отстав от графика на 2,5 часа.

«На движение других поездов ситуация не повлияла», - добавили в пресс-службе.

Информация об остановке поезда также появилась в нескольких пабликах. По словам пассажиров, сначала состав двигался с остановками и людей перевели в первые пять вагонов.

Затем «Ласточка» встала, отключилось отопление и осталось только резервное освещение, отметил RT. Авторы сообщений предположили, что виной этому стало обледенение контактной сети.