04 января 2024, 07:16

«Ласточка» из Нижнего Новгорода опоздала в Москву на 2,5 часа

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Поезд № 707 Нижний Новгород — Москва «Ласточка» отстал от графика на 2,5 часа, сделав вынужденную остановку на станции Лефортово Малого кольца МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Поезд № 707 Нижний Новгород - Москва «Ласточка» отстал от графика на 2,5 часа, сделав вынужденную остановку на станции Лефортово Малого кольца МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Вынужденная остановка произошла накануне, 3 января, в 23:38. В 01:42 в МЖД заявили, что «Ласточка» прибыла в конечную точку маршрута, отстав от графика на 2,5 часа.

«На движение других поездов ситуация не повлияла», - добавили в пресс-службе.

Информация об остановке поезда также появилась в нескольких пабликах. По словам пассажиров, сначала состав двигался с остановками и людей перевели в первые пять вагонов.

Затем «Ласточка» встала, отключилось отопление и осталось только резервное освещение, отметил RT. Авторы сообщений предположили, что виной этому стало обледенение контактной сети.

Поезда Москва
04 января 2024, 08:24
Жертвами обрушения кафе после взрыва в Уральске стали два человека
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При обрушения здания кафе Rizyq из-за взрыва газовоздушной смеси в городе Уральске погибли два человека, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Сотрудники департамента спасли шесть человек, пять из них госпитализированы. Личности двух погибших устанавливаются.

В департаменте по ЧС полагают, что под завалами еще могут оставаться люди. На месте ЧП работают более 110 человек, задействовано 30 единиц техники.

Минувшей ночью в Уральске прогремел взрыв. Двухэтажное здание кафе Rizyq обрушилось на площади 110 квадратных метров. После взрыва началось возгорание, огонь охватил 25 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Казахстан Взрывы
04 января 2024, 07:44
Здание кафе обрушилось из-за взрыва газа в Казахстане
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Взрыв газовоздушной смеси разрушил двухэтажное здание кафе в Уральске. О происшествии сообщило местное издание Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Взрыв и пожар произошли минувшей ночью. Прибывшие на место спасатели установили, что в двухэтажном здании кафе Rizyq произошло обрушение на площади 110 квадратных метров.

Огонь успел охватить 25 «квадратов». Специалисты ликвидировали пожар в 02:40 по местному времени. После представители департамента по ЧС и местной администрации начали проводить работы по разбору завалов.

Также после происшествия организовали горячую линию для оказания экстренной психологической помощи. Она работает по телефону 8 (7112) 55-40-88.

О том, есть ли в результате ЧП пострадавшие, в ведомстве не уточнили.

Казахстан Взрывы
04 января 2024, 04:25
Пьяный водитель протаранил остановку с людьми на Сахалине
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Смертельное ДТП произошло в Южно-Сахалинске. Пьяный водитель на легковом автомобиле снес остановку с людьми. В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Сахалинской области Игорь Нам в Telegram-канале ведомства.

По факту аварии проводится проверка.

В среду, 3 января, смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Чувашии. На 152-м километре автодороги «Чебоксары - Сурское» автобус Neoplan съехал с дороги и завалился на бок. В результате аварии погибли два человека, около 10 пассажиров пострадали.

По данным автоинспектора, ДТП произошло в 09:20 по местному времени (01:20 по Москве), по адресу проспект Мира, 99. За рулем автомобиля находился 25-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

«В результате ДТП две женщины погибли на месте, мужчина и 10-летний ребенок доставлены в медицинские учреждения для медицинской помощи», - рассказал Нам.

Смертность Дети ДТП Дороги Автобусы Мужчины Водители
04 января 2024, 04:02
Бомж угрожал сжечь семью участника СВО на Камчатке
РИА «Новости»
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Правоохранители начали проверку сообщений об угрозах в адрес семьи ветерана специальной военной операции со стороны жителя Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В социальных сетях появилась информация о том, что уже 2,5 года бездомный мужчина терроризирует жителей пятиэтажного дома. Он систематически устраивает поджоги, бросается на людей с ножом и грозит сжечь семью участника спецоперации.

Сейчас следователи устанавливают детали произошедшего. После будет принято решение в соответствии с требованиями УК.

Ранее силовики задержали пятерых человек, которые избили участников специальной операции в Челябинске.

Нападение произошло в ночь на 1 января. Нетрезвые иностранцы оскорбили женщину, военные сделали им замечание, после чего произошла потасовка. Один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза.

Камчатка Следственный комитет России

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