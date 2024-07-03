03 июля 2024, 15:54

Ларек с шаурмой взорвался в Кубинке

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Взрыв прогремел на привокзальной площади в Кубинке. По предварительным данным, причиной ЧП стал газовый баллон — его рвануло в ларьке с шаурмой. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Другой местный житель также сообщил о пострадавшем. По его словам, травмы получил мужчина. Его забрала скорая помощь. Официально эти данные пока не подтверждали.

В региональном главке МЧС сообщили, что получили заявку о возгорании в ларьке на площади в 14:47. В 15:02 спасатели локализовали возгорание на площади 12 «квадратов». В 15:18 объявили локализацию открытого горения.

«Приехал на электричке услышал взрыв и сильный дым. Спустился посмотреть, а там пожар. Горит лавка „Шаурма-Выпечка“. Лавка хорошая, часто брал выпечку», - поделился очевидец.

По предварительным данным, в результате происшествия есть как минимум один пострадавший.


Пожары Взрывы
03 июля 2024, 16:16
Тело пропавшей в Рязани 15-летней девочки нашли в Солдатском пруду
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Пропавшая в Рязани 15-летняя девочка погибла. Ее тело нашли в Солдатском пруду, сообщили в региональном СУ СК.

Девочка пропала 27 июня. Было известно, что она пошла купаться на Солдатский пруд, но домой не вернулась. На следующий день по факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.

Поиски школьницы шли несколько дней. Пропавшую искали в том числе водолазы МЧС. Обнаружить тело удалось 3 июля. Точную причину ее смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В ведомстве отметили, что Солдатский пруд, где отдыхала погибшая, не предназначен для купания.

Сейчас расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели подростка.

Дети СК РФ
03 июля 2024, 14:49
Двое россиян успели на свои рейсы после ДТП с автобусом в Анталье
РИА «Новости»
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Пять туристов, которые находились в попавшем в ДТП автобусе в Анталье, не получили травм, успели на свои рейсы и вылетели домой. Трое из них — граждане Белоруссии, двое — россияне, сообщила 360.ru исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова.

В больницу, по ее данным, попали 20 туристов с травмами разной степени тяжести. Подробности о состоянии людей Осипова не привела, но подчеркнула, что обошлось без тяжелых случаев.

Всем пострадавшим в результате ДТП оказывает поддержку страховая компания и представители туроператора, добавила собеседница 360.ru.

«Страховая обеспечит компенсацию проживания до возвращения домой и за вылет домой. Туроператор также оказывает содействие в подборе подобных вариантов», - пояснила Осипова.

Информацию о том, как из каких российских регионов приехали на отдых в Турцию пострадавшие туристы, специалист не привела, уточнив, что туроператор такие подробности не предоставляет.

По данным турецкой газеты «Бир гюн», в больницу города Манавгат после аварии попали 16 россиян и четверо белорусских туристов.

Автобус, который следовал в аэропорт Антальи, попал в ДТП рано утром 3 июля.

Транспортное средство влетело в столб на перекрестке Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

Турция Туризм ДТП
03 июля 2024, 11:07
Мужчина решил помыться в московском пруду и утонул
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы мужчина решил помыться в Нижнем Джамгаровском пруду и утонул. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, тело мужчины без одежды достали из водоема сегодня около 10:25. На вид ему около 60 лет. В руке он сжимал мыло.

Медики предположили, что мужчина умер еще вчера около 22:00 вечера. Документов при нем не оказалось. Подробности произошедшего установит прибывшая на место полиция.

Мужчины Москва Водоемы
03 июля 2024, 10:54
Автобус с российскими и белорусскими туристами разбился в Анталье
РИА «Новости»
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Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в крупное ДТП в провинции Анталья в Турции. Об аварии сообщило местное агентство IHA.

По информации издания, автобус должен был доставить туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, но по пути попал в аварию при въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата.

На фото с места происшествия видно, что транспортное средство протаранило столб, получив очень серьезные повреждения. На помощь водителю и пассажирам направили большое количество машин скорой помощи.

Получивших травмы людей отвозят в ближайшие больницы, добавили журналисты. Точных данных о количестве пострадавших пока нет. Также на место ЧП прибыли сотрудники полиции.

Турция Белоруссия ДТП Россия

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