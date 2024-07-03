Ларек с шаурмой взорвался в Кубинке

Другой местный житель также сообщил о пострадавшем. По его словам, травмы получил мужчина. Его забрала скорая помощь. Официально эти данные пока не подтверждали.

В региональном главке МЧС сообщили, что получили заявку о возгорании в ларьке на площади в 14:47. В 15:02 спасатели локализовали возгорание на площади 12 «квадратов». В 15:18 объявили локализацию открытого горения.

«Приехал на электричке услышал взрыв и сильный дым. Спустился посмотреть, а там пожар. Горит лавка „Шаурма-Выпечка“. Лавка хорошая, часто брал выпечку», - поделился очевидец.

По предварительным данным, в результате происшествия есть как минимум один пострадавший.



