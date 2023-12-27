27 декабря 2023, 19:13

Lamborgini угнали со стоянки автомойки в центре Москвы

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Менеджер автосалона в Москва-Сити потерял кроссовер Lamborgini Urus стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Накануне он оставил машину на стоянке автомойки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, когда мужчина не обнаружил премиальный автомобиль на месте, он поспешил в полицию сообщить о предполагаемом угоне.

Lamborgini удалось найти на соседней улице. Оказалось, неизвестный всю ночь катался за рулем роскошного автомобиля по парковке ближайшего бизнес-центра. Затем он просто припарковал машину неподалеку.

Сотрудники мойки предположили, что ключи от дорогого автомобиля украли из шкафчика. Машину вернули сотруднику салона без каких-либо повреждений.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля почти за два миллиона рублей. Он похитил машину у собутыльника, забрав ключи в его квартире.

Машины Москва 2023
27 декабря 2023, 18:25
«Она любила жизнь». Жителя Башкирии обвинили в жестокой расправе над бывшей женой
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В Стерлитамаке женщина погибла, предположительно, от рук бывшего мужа, который ворвался к ней в дом. Потрясенные преступлением местные жители рассказали «360» о жертве. Они охарактеризовали ее как прекрасного, жизнерадостного человека.

Что произошло По предварительным данным СУ СКР по Башкирии, 42-летний житель деревни Покровка Стерлитамакского района проник в квартиру экс-супруги и взял в заложники ее несовершеннолетнего сына, заковав его в наручники. Когда мать молодого человека пришла домой, злоумышленник стал избивать их обоих. Подростку прямо в наручниках удалось сбежать и позвать на помощь. Прибывший на место полицейский обнаружил мать парня убитой.

Предполагаемый убийца несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею, после чего скрылся. Его задержали через несколько часов. Мужчине предъявили обвинение.

«В Башкортостане по горячим следам раскрыто убийство женщины», - указали в главном управлении МВД Башкортостана.

Общественный деятель Алена Попова в своем Telegram-канале заявила, что мужчина планировал убийство несколько месяцев. Об этом она узнала от близких погибшей.

«Планировал все это уже три месяца, что он следил за ними, купил новую машину, чтобы его не заметили, раздобыл ключи от запасного входа в подъезд, чтобы не попасться под камеры», - рассказала общественница.

Ранее житель Московской области сознался в убийстве жены на почве ревности. Он поссорился с супругой, ударил ее табуреткой, а затем ножом.

Любила жизнь и ловила каждый момент Женщина держала свой магазин женской одежды. По словам знакомых, она была жизнерадостной, доброй, умной, была хрупкой, но обладала большой силой воли.

«Даже в мыслях не было, что подобное может с ней произойти. Она любила жизнь, ловила каждый момент!» - признались собеседники канала.

Еще одна женщина отозвалась о погибшей как о доброй, красивой, обаятельной и харизматичной личности.

Убийства Башкирия Женщины Мужчины
27 декабря 2023, 17:29
Мигрант напал на полицейского в московском метро
РИА «Новости»
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В Москве задержали мигранта, который напал в метро на полицейского. Подозреваемому предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что гражданин Узбекистана попытался сбежать из комнаты полиции на станции метро «Саларьево», чтобы его не привлекли к административной ответственности. Однако ему помешал полицейский. После этого иностранец напал на сотрудника.

Мужчину задержали и предъявили обвинение по двум статьям - о применении насилия в отношении представителя власти и о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков.

В пресс-службе СК добавили, что в ближайшее время следствие обратится в суд с требованием арестовать мигранта.

На днях уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек.

Наркотики Суд Мигранты Метро Избиения Москва 2023 Метро Москвы
27 декабря 2023, 17:20
«Она добила его палкой». Мать рассказала о состоянии сына, которого избили в Петербурге
Freepik
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Жительница Санкт-Петербурга, избившая двух школьников нунчаками, злоупотребляла алкоголем. У нее не раз были приводы в районный отдел полиции, рассказала «360» мать одного из пострадавших мальчиков. Она также сообщила о состоянии здоровья сына.

Сейчас оба ребенка находятся в больнице. У сына собеседницы диагностировали сотрясение мозга, ссадины на голове и руке. Женщина подтвердила, что мама приятеля пострадавших детей заманила их к себе домой, удерживала там и избивала нунчаками.

«Она начала их удерживать и дубасить, угрожала ножом, перцовый баллончик взорвался. <…> В общем, дубасила какой-то дубиной железной типа прута. <…> Второй мальчик астматик вообще, он задыхался, она добила его палкой. А ее сын стоял, смеялся и снимал это на камеру», - поделилась женщина.

Причиной случившегося могла стать ссора мальчиков с сыном женщины, отметила мать потерпевшего. Но это не дает ей право устраивать подобное, добавила она.

«Я знаю, что она употребляет алкоголь. По голосовому сообщению слышно, что у нее речь неадекватная. <…> И у нее были не раз приводы в районный отдел полиции. В общем, она звезда района», - отметила женщина.

По данным ГСУ СК Санкт-Петербурга, против жительницы, избившей школьников, возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Санкт-Петербург Дети Женщины Школьники Избиения
27 декабря 2023, 17:17
Москвич выпрыгнул с пятого этажа, приняв сына подруги за полицейского
РИА «Новости»
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Москвич ошибочно принял вернувшегося поздно домой сына подруги за сотрудника правоохранительных органов и выпрыгнул с балкона пятого этажа жилого дома на Ивантеевской улице в столичном районе Богородское. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, было около полуночи, когда внезапно раздался звонок в дверь квартиры, где мужчина выпивал в компании двух подруг. Решив, что это вызванные соседями полицейские, 35-летний мужчина ринулся к балкону. Он попытался спуститься вниз по водосточной трубе, но сорвался вниз. Оказалось, что в дверь звонил сын одной из собутыльниц, который вернулся домой в поздний час.

Медики установили, что мужчина при падении отбил ступни, а историей побега серьезно заинтересовались полицейские, от которых беглец так сильно хотел скрыться.

Неделю назад двух мужчин арестовали за избиение и ограбление собутыльника в центре Москвы. Они отобрали у пострадавшего вещи общей стоимостью 250 тысяч рублей.

Москва 2023

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