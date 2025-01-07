07 января 2025, 13:09

Квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты ограбили

Global Look Press
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Пока певица и актриса Юлия Паршута отсутствовала на новогодних праздниках, ее квартиру ограбили. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Неизвестные проникли в квартиру девушки в Ружейном переулке Москвы, подобрав ключ. Они вскрыли сейф с помощью отверток, вынесли украшения и деньги, после чего скрылись.

Точная сумма ущерба пока неизвестна. Идет проверка, сообщил НСН.

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Ранее неизвестный ограбил квартиру предпринимательницы из Петербурга на 11 млн рублей. Вор проник в жилище 64-летней женщины, пока ее не было дома, отжав стеклопакет балкона на втором этаже. Правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого неизвестные ограбили съемную квартиру в Петербурге на 800 тысяч рублей. Злоумышленники забрали несколько ноутбуков, телевизор и игровую приставку. В квартире была установлена система видеонаблюдения.

Музыка Квартиры Артисты
07 января 2025, 10:40
Жильцы 50 домов лишились тепла из-за аварии в Южно-Сахалинске
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В Южно-Сахалинске из-за прорыва на теплотрассе жильцы 50 домов остались без тепла. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

«В районе улицы Горной в Южно-Сахалинске произошел порыв теплотрассы», - уточнил он.

Восстановительные работы продолжатся до полной стабилизации ситуации, подчеркнул Лимаренко.

По данным МЧС, на регион надвигается циклон. Он принесет мощные осадки и сильный ветер. Снег ожидается на территории Томаринского, Углегорского, Долинского, Холмского и Невельского районов. Ветер будет дуть со скоростью 21-26 метров в секунду.

Утром 7 января между Сахалином и материком временно прекратили морское сообщение. Решение приняли из-за надвигающейся непогоды.

В конце декабря сейсмостанция «Южно-Сахалинск» зарегистрировала землетрясение магнитудой 6,3 к северо-востоку от острова Итуруп. Подземные толчки зафиксировали на глубине 160 километров, сообщила «Национальная служба новостей».

Коммунальные аварии
07 января 2025, 08:23
Девушка-подросток погибла при пожаре в частном доме в Приморье
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Девушка-подросток погибла во время пожара в частном доме в поселке Кавалерово в Приморье. Ее мать пострадала, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Возгорание началось 7 января в 04:30. Огонь охватил около 90 квадратных метров. Тело 17-летней девушки нашли при тушении пожара.

«Пострадала мать погибшей», - уточнили в МЧС.

В настоящее время дознаватели МЧС России проводят тщательную проверку по факту пожара. Они устанавливают точную причину и все обстоятельства, приведшие к возгоранию.

Ранее При пожаре в деревянном многоквартирном доме в поселке Кильмезь в Кировской области погибли семь человек. Пожар потушили на площади 480 квадратных метров. На месте происшествия работали 46 специалистов и 14 единиц техники.

Пожары Приморье МЧС РФ Россия
07 января 2025, 03:49
В Гоа уже месяц ищут бесследно исчезнувшего из отеля российского туриста
Freepik
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В Индии в штате Гоа месяц назад пропал российский турист Иван Ровейн. Его поиски ведут родственники при поддержке атташе и генконсула России в Мумбае, местная полиция при этом бездействует. Об этом «Газете.ru» сообщил сын россиянина Артем.

Иван Ровейн - 46-летний бизнесмен из Челябинска, занимавшийся грузоперевозками. В Индию он отправился 1 декабря, планируя провести на берегу моря отпуск с друзьями.

Первые пять дней мужчина провел в компании своих приятелей и из отеля надолго не отлучался. Однако 6 декабря Ровейн бесследно исчез из своего номера отеля, не взяв с собой ни паспорт, ни телефон, ни деньги.

«Все друзья его искали, но вынуждены были вернуться в Челябинск 22 декабря, 27 декабря мы с женой прилетели в Гоа продолжать поиски. Расклеиваем объявления, опрашиваем местных и общаемся с русскими в чатах», - рассказал сын пропавшего бизнесмена Артем.

По его словам, иногда им встречаются люди, которые якобы видели Ивана, но дело осложняется тем, что сами индусы признают, что «русские все очень похожи».

«Возможно, под действием алкоголя и давлением местной культуры он мог помешаться, плюс некоторые проблемы в обычной жизни, скорее всего», - назвал возможные причины исчезновения сын Ровейна.

В Индии часто люди пропадают без повода. При этом местная полиция бездействует в ожидании, когда пропавший так или иначе объявится сам, рассказал Артем.

Ранее в Грузии в горах на российских туристов напали вооруженные грабители. Один из них погиб. Подозреваемых уже вычислили и арестовали.

Паспорта Индия Отели Отпуск Челябинск Деньги Полиция
07 января 2025, 02:46
Просто не знал. Петербургский таксист десять лет водил машину без прав
Unsplash
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Полиция задержала петербургского таксиста, который ездил без прав в течение 10 лет. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Согласно материалам дела, дорожная полиция остановила правонарушителя 5 января 2024 года неподалеку от дома № 15/2 на Косой линии. Сорокалетний мужчина управлял такси Cherry Tiggo 7 pro.

После проверки правоохранители выяснили, что суд в Челябинске лишил водителя прав еще в 2015 году.

Позднее, в петербургском мировом суде мужчина признал нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ, и заявил, что не знал о решении челябинского мирового судьи, лишившего его прав.

В ходе судебного заседания нарушитель не высказал претензий к действиям сотрудников ГИБДД. Фигуранту дела назначили 10 суток ареста.

Ранее питерский таксист шокировал профессиональную мотогонщицу ездой по встречке.

Санкт-Петербург Суд ГИБДД Машины Водители Полиция

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