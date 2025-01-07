Квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты ограбили

Неизвестные проникли в квартиру девушки в Ружейном переулке Москвы, подобрав ключ. Они вскрыли сейф с помощью отверток, вынесли украшения и деньги, после чего скрылись.

Точная сумма ущерба пока неизвестна. Идет проверка, сообщил НСН.

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Ранее неизвестный ограбил квартиру предпринимательницы из Петербурга на 11 млн рублей. Вор проник в жилище 64-летней женщины, пока ее не было дома, отжав стеклопакет балкона на втором этаже. Правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого неизвестные ограбили съемную квартиру в Петербурге на 800 тысяч рублей. Злоумышленники забрали несколько ноутбуков, телевизор и игровую приставку. В квартире была установлена система видеонаблюдения.