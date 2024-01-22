Квартира загорелась в Перми из-за включенной гирлянды

Женщина сразу же обесточила квартиру, когда почувствовала запах гари. Затем она потушила огонь и вызвала пожарных. Прибывшим на место спасателям оставалось осмотреть помещение после ЧП.

Больше всего пострадало место, где видела гирлянда. Также успели сгореть несколько предметов.

Сотрудники МЧС напомнили о необходимости соблюдать безопасность при обращении с гирляндами. Не нужно использовать в помещении сразу несколько штук, а при выходе из дома или во время сна гирлянды лучше отключить.

В Башкирии в новогоднюю ночь чуть не сгорел частный дом, где жила многодетная семья.

Пожар произошел из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду.