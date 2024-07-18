Квартира загорелась в многоэтажке на юго-востоке Москвы

Экипаж, летящего из Индии в США Boeing, собирается совершить аварийную посадку в Красноярске из-за сработавшего датчика загорания в грузовом отсеке. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
Диспетчеры получили информацию о ЧП около 18:30 по московской времени. Воздушное судно находилось на высоте примерно 11 километров.
Экипаж сообщил о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«В 19:52 МСК самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в аэропорту Красноярска. Он самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет», - отметил он.
По данным Росавиации, предварительным данным, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.
Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Air India запросил вынужденную посадку в аэропорту Красноярска. Он летел из Дели в Сан-Франциско. Службы в полной готовности, сообщали в аэропорту.