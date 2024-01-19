Квартира загорелась в многоэтажке на востоке Москвы

Прибывшие на место спасатели по выдвижной лестнице спасли женщину из горящей квартиры. По словам собеседника, ее вытащили из соседнего окна, рядом с горящей комнатой.

Из-за сильного распространения огня пожару присвоили первый ранг сложности.

Источник уточнил, что всего по автоматической лестнице спасли двух человек. Еще шесть жильцов, включая двух детей эвакуировали через подъезд.

Пожарные потушили пламя, которое распространилось на площади в 20 квадратных метров. По данным собеседника «360», в двухкомнатной квартире горели личные вещи и мебель. Огонь охватил оба жилых помещения и коридор.