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По его данным, вечером 23 сентября в девятиэтажке загорелась квартира. Из окон валил черный густой дым. Собеседник уточнил, что пожар случился в двухкомнатной квартире, расположенной на седьмом этаже. Пламя охватило 25 квадратных метров. В момент пожара в жилище никого не было.

Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства установят специалисты.

Еще один пожар произошел в субботу в поселении Филимонковское в деревне Марьино в четырехкомнатной квартире на девятом этаже дома. Там загорелись вещи и мебель. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли шестерых взрослых и троих детей. Еще три человека пострадали.