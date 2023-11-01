Квартира загорелась на востоке Москвы

По его данным, пожар произошел 1 ноября днем в жилом доме № 42, расположенном на 5-й Парковой улице. Очевидцы заметили густой дым. Другие подробности уточняются.

На днях молодой мужчина погиб при пожаре в Новой Москве. Его тело нашли во время тушения пламя в доме в деревне Пучково. По предварительным данным, частный дом загорелся около 07:40. В результате пожара обрушилась мансарда здания.

Ранее пожар охватил квартиру в многоэтажке в московском районе Марьина Роща. Прибывшие на место спасатели увидели сильный дым, идущий из окна второго этажа, а также взрослого и двух детей, которые выбрались на козырек подъезда, спасаясь от огня. Их пришлось снимать при помощи выдвижной лестницы.