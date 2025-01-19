19 января 2025, 15:37

Квартира загорелась на севере Москвы после запуска фейерверков

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Запуск фейерверков внутри квартиры в доме на Клязьминской улице на севере Москвы привел к пожару. Из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали двух человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.

Источник уточнил, что загоревшаяся квартира находится на втором этаже. Но едкий дым из помещения распространился по всему подъезду. Поэтому прибывшие на место пожарные вывели из дома трех жителей с верхних этажей.

Распространившееся на 15 квадратных метров пламя спасатели оперативно потушили. Собеседник 360.ru добавил, что огонь от запущенных петард быстро разошелся, потому что в помещении оказалось много хлама.

Пожары Москва
19 января 2025, 13:21
Продюсер НТВ продал машину ради «сотрудников ФСБ»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Продюсер НТВ Денис Ш. отдал представившимися сотрудниками ФСБ мошенникам около 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Впервые аферисты вышли на с 52-летнего мужчину еще в декабре 2024 года. Его предупредили, что с ним якобы свяжется представитель ФСБ для профилактического разговора о мошеннических действиях.

Спустя час голос в трубке рассказал продюсеру, что кто-то якобы пытается взять на его имя кредит и отправить деньги на Украину. В итоге мужчину убедили оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет», он также снял пять тысяч долларов сбережений и отправил их мнимым силовикам.

После этого с потерпевшим связался еще один «сотрудник спецслужб», который убедил мужчину продать Mazda CX-5 и перевести деньги. Неладное он заподозрил, только когда «ФСБ» попросило его купить спички и 10 литров бензина. Продюсер написал заявление в полицию, общий ущерб составил 3,4 миллиона рублей.

Ранее пенсионер в Москве выбросил с балкона 100 тысяч долларов по указанию мошенников.

ФСБ Машины
19 января 2025, 12:05
Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Восемь автомобилей столкнулись на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на дороге в сторону Московской области. Среди столкнувшихся транспортных средств - два такси, одна машина каршеринга и один байк.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.

На Ленинградском шоссе перекрыли полторы полосы из трех.

Ранее массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет на 58-м километре. Обошлось без пострадавших.

ДТП Такси Полиция Каршеринг Москва
19 января 2025, 11:51
Полиция задержала предполагаемого виновника падения машины в Обводный канал в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге задержали водителя Skoda, после аварии с которым автомобиль Mercedes упал в Обводный канал. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации отметили, что за секунды до аварии задержанный не уступил дорогу, его Skoda сбила черную иномарку.

После аварии Mercedes протаранил решетку ограждения набережной Обводного канала и упал в ледяную воду крышей вниз. В машине находились 37-летняя женщина и ее 14-летняя дочь, обе погибли от полученных травм.

За рулем Skoda был 37-летний местный житель, его арестовали. Следователи по факту ЧП завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Авария произошла накануне днем. Очевидцы рассказали 360.ru, что прохожие бросились помогать находившимся в салоне машины людям и самостоятельно вытащили одну из пострадавших.

Машины Полиция
19 января 2025, 10:04
Крыша пятиэтажки загорелась в центре Петербурга
Читайте нас в: Google Новости
В центре Санкт-Петербурга загорелась крыша пятиэтажного здания, есть один погибший. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание в доме на Советской улице распространилось на площади 70 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП специалисты эвакуировали 15 человек, один погиб.

Всего в доме работают восемь единиц техники МЧС и 32 спасателя. Подробная информация уточняется.

Днем ранее деревянный дом загорелся и обрушился в деревне Харьино на территории поселения Филимонковского в Новой Москве. В здании находились газовые баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. Также был риск перехода огня на соседнюю постройку.

В ходе тушения произошло обрушение на площади 150 квадратных метров. Огнеборцы подключили 12 водяных стволов и проложили четыре магистральные линии. В результате происшествия один человек погиб, его тело сильно обгорело.

Санкт-Петербург Пожары

Новости по теме