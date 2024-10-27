27 октября 2024, 03:55

Квартира сгорела из-за ноутбука в Петербурге

Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Бестужевской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что причиной возгорания мог стать оставленный на зарядке ноутбук. В результате переносной компьютер «накалился до огня».

Выяснилось, что хозяин недавно забрал ноутбук из ремонта. Спасатели оперативно потушить огонь. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Техника нередко становится источником возникновения огня в помещении. В Смоленске стиральная машина вспыхнула во время работы в квартире. Жертвами пожара стали два человека.

В Москве пожар произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Маршала Захарова после того, как в комнате взорвался старый телевизор. Две женщины и ребенок успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Огнем повредило мебель, личные вещи и потолок.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Квартиры
26 октября 2024, 22:01
Очевидцы раскрыли причину драки со стрельбой в Подмосковье
РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла в центральном парке города Пушкино из-за девочки. Об этом корреспонденту 360.ru сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, конфликт произошел из-за девочки. Он быстро перерос в драку, а потом началась стрельба. Также они рассказали, что среди конфликтующих были представители других национальностей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале , что в Пушкино произошла «некая разборка подростков, которая закончилась стрельбой и дракой».

«СМИ сообщают, что все началось из-за травли одной девочки», - написала она.

Также Мизулина добавила, что ей прислали видео с места ЧП, которое она отправила в полицию.

В Следственном комитете подтвердили, что в городском парке неизвестные устроили драку.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кадры с места конфликта ранее показал 360.ru. Один из участников драки открыл огонь из травматического пистолета.

Драки Уголовное дело Стрельба Полиция Пушкино Екатерина Мизулина
26 октября 2024, 20:02
После крушения Ми-2 нашли тело четвертого погибшего
Пресс-служба МЧС
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Тело четвертого пассажира, находившегося на борту вертолета Ми-2, обнаружили на месте ЧП. Воздушное судно совершило жесткую посадку в Кировской области, сообщила пресс-служба МЧС.

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвертого погибшего», - указали в ведомстве.

Изначально сообщалось о трех погибших. Глава региона Александр Соколов подчеркивал, что на борту вертолета Ми-2 пациентов не было.

По предварительным данным, в кабине вертолета находились пилот, врач и два фельдшера. Борт работал в Даровском. Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета.

В Даровской выехал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов. Кировская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.

Вертолеты Спасатели Врачи
26 октября 2024, 19:04
Трех погибших нашли после жесткой посадки Ми-2 в Кировской области
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области. Спасатели нашли тела трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС.

Вертолеты Спасатели
26 октября 2024, 18:42
Появились кадры с места пожара в автосервисе на северо-западе Москвы
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Пожар в автосервисе во 2-м Силикатном проезде в Москве ликвидировали. Сотрудники МЧС спасли трех человек. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

«Автосервис загорелся на первом этаже. На вышележащих этажах расположены офисы, оттуда эвакуировали всех людей», - отметил источник.

По его словам, в автосервисе загорелись три автомобиля. При пожаре пострадали три человека, их передали медикам. Ранее сообщалось, что из горящего здания спасли двух женщин , они не могли выбраться из помещения самостоятельно.

По данным МЧС , пожарные спасли трех человек из горящих в смежных с автосервисом помещениях. Пожар оперативно ликвидировали в 18:08 на 20 квадратных метрах. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары МЧС РФ Москва

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