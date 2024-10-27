Квартира сгорела из-за ноутбука в Петербурге
Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Бестужевской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве отметили, что причиной возгорания мог стать оставленный на зарядке ноутбук. В результате переносной компьютер «накалился до огня».
Выяснилось, что хозяин недавно забрал ноутбук из ремонта. Спасатели оперативно потушить огонь. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Техника нередко становится источником возникновения огня в помещении. В Смоленске стиральная машина вспыхнула во время работы в квартире. Жертвами пожара стали два человека.
В Москве пожар произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Маршала Захарова после того, как в комнате взорвался старый телевизор. Две женщины и ребенок успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Огнем повредило мебель, личные вещи и потолок.