06 января 2024, 08:48

Кусок фюзеляжа оторвало у пассажирского лайнера во время полета в США

РИА «Новости»
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У пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Alaska Airlines, совершавшего перелет из Портленда в Онтарио, оторвало кусок фюзеляжа. Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

Перевозчик уточнил, что фюзеляж получил повреждения сразу после взлета. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту вылета.

В момент ЧП на борту самолета находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа. Профильные органы начали проверку.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что кусок фюзеляжа оторвало вместе с иллюминатором. В салоне образовалась дыра. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее авиационные власти США выявили неисправность у Boeing 737 MAX. После этого поступило распоряжение проверить все самолеты данной модели.

США Самолеты
06 января 2024, 08:44
Склад с картоном загорелся с Подмосковье
РИА «Новости»
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Крупный пожар начался на складе с картоном в деревне Серково городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 1260 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

При тушении задействовали 14 единиц специальной техники и 40 спасателей.

Пожары МЧС РФ Щелково
06 января 2024, 05:15
Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом под Калининградом
РИА «Новости»
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Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на трассе под Калининградом. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Telegram-канал МВД 39.

«По предварительной информации в поселке Каменка Багратионовского района, водитель управляя грузовым автомобилем, на правом закруглении дороги выехал на полосу, предназначенную для движения во встречном направлении, допустил столкновение с маршрутным автобусом», - уточнило ведомство.

Грузовик и автобус получили технические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД в Москве. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Днем ранее три человека, включая ребенка, стали жертвами ДТП с участием двух иномарок в Приморском крае. По данным краевой прокуратуры, на 699-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток Toyota Nadia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.

Грузовики ДТП Автобусы Калининград
06 января 2024, 03:15
Летевший из Москвы в Волгоград самолет сел в Самаре из-за непогоды
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Волгоград, незапланированно сел в самарском аэропорту Курумоч. Причиной посадки стали неблагоприятные погодные условия, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Пока вылет планируется на 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение прав пассажиров, пока они ожидают вылета. Всего на рейсе 130 человек, не считая членов экипажа.

«Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались», - отметили в прокуратуре.

Ранее появилась информация о крушении частного самолета на Карибах. На борту был пилот, мужчина и девочки 10 и 12 лет. Позже стало известно, что погибший мужчина - это немецкий актер Кристиан Оливер , снимавшийся в фильме «Спиди Гонщик». Он летел вместе со своими дочерями с одного из острова Гренадин в Сент-Люсию. Все, кто находился на борту, погибли.

Аэрофлот Самолеты Авиакомпании Москва
06 января 2024, 02:36
Гибель актера Кристиана Оливера в авиакатастрофе попала на видео
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Появились кадры падения частного легкомоторного самолета, в котором погиб актер Кристиан Оливер с дочерьми. Видео опубликовал Telegram-канал РИА «Новости».

На кадрах видно, что самолет практически вертикально врезался в воду на большой скорости.

Немецкий и голливудский актер Кристиан Оливер погиб при крушении легкомоторного самолета в четверг, 4 января, в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Борт вылетел из Пейджет-Фарм на и отправился в Сент-Люсию, но упал в море недалеко от острова Петин-Невис. На борту находились четыре человека: сам актер, две его дочери 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета.

Кристиан Оливер известен зрителям по фильмам «Операция „Валькирия“», «Дом добра и зла» и «Мушкетеры», а также сериалам «Восьмое чувство», «Параллельные миры», «Инспектор Джордж Джентли» и многим другим.

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