Курсант российского кадетского корпуса ранил одноклассника из винтовки

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По данным ведомства, стрельбу в учебном заведении ученик 11-го класса устроил еще в начале сентября. Кадет самовольно забрал оружие из кабинета воспитателя. Навыки в стрельбе юноша отрабатывал на своем однокласснике в общей спальне.

Пострадавший получил ранение в районе левых ребер. Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Кадеты свои проступки от преподавательского состава скрыли.

В прокуратуре добавили, что обнаружили факты издевательства учеников старших классов над младшими.

В ходе проверки сотрудники ведомства намерены оценить работу образовательного учреждения и принять меры при выявлении нарушений. Пневматическую винтовку, из которой кадет ранил одноклассника, изъяли.