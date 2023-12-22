22 декабря 2023, 17:37

Курсант российского кадетского корпуса ранил одноклассника из винтовки

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Публикация видео с проявлениями дедовщины в Кедровском кадетском корпусе Красноярского края заинтересовала региональную прокуратуру. В ведомстве заявили, что на опубликованных в Сети кадрах один из кадетов выстрелом из пневматической винтовки ранил одноклассника. Также появились кадры, как старшие кадеты вытирали школьную доску пятиклассником.

По данным ведомства, стрельбу в учебном заведении ученик 11-го класса устроил еще в начале сентября. Кадет самовольно забрал оружие из кабинета воспитателя. Навыки в стрельбе юноша отрабатывал на своем однокласснике в общей спальне.

Пострадавший получил ранение в районе левых ребер. Молодому человеку оказали медицинскую помощь. Кадеты свои проступки от преподавательского состава скрыли.

В прокуратуре добавили, что обнаружили факты издевательства учеников старших классов над младшими.

В ходе проверки сотрудники ведомства намерены оценить работу образовательного учреждения и принять меры при выявлении нарушений. Пневматическую винтовку, из которой кадет ранил одноклассника, изъяли.

Стрельба Прокуратура РФ Школьники Оружие Красноярский край
22 декабря 2023, 14:20
Посетитель продуктового магазина избил охранника в центре Москвы
РИА «Новости»
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В продуктовом магазине на 2-й Брестской улице в Москве мужчина ударил охранника. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что сначала уголовное дело возбуждать отказались, не усмотрев состава преступления. Однако затем Пресненская межрайонная прокуратура выявила, что сотрудник торговой точки получил серьезную травму.

Против 28-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Петербурге дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели после избиения участника СВО. Поводом для конфликта стало замечание из-за припаркованого прямо на тротуаре Lexus.

Драки Прокуратура РФ Москва 2023
22 декабря 2023, 13:51
Беспилотник сбили над Дзержинским районом Калужской области
РИА «Новости»
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В Дзержинском районе Калужской области перехватили украинский беспилотник. Обломки не нанесли повреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - объявил он.

Место падения аппарата, по словам главы региона, обследовали оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура уцелела.

Минобороны сообщало об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа в Брянской области. Их засекли в Навлинском и Суражском районах, никто не пострадал.

В Валуйском городском округе Белгородской области дрон вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Беспилотники
22 декабря 2023, 13:42
Рабочий погиб на стройке в Москве, сорвавшись в котлован
РИА «Новости»
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Рабочий оступился на стройке в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы и сорвался вниз в котлован. Мужчина скончался из-за обрушившегося на него грунта. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Прораб рассказал прибывшим на местах спасателям, что, когда мужчина упал в котлован, его засыпало землей из экскаватора.

Обрушение грунта произошло при строительных работах. Рабочий занимался реконструкцией ливневки. Медики констатировали смерть.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия уже находятся специальные службы для установления точных причин и обстоятельств.

В начале декабря рабочий погиб на стройке в Москве из-за рухнувшей на него с высоты детали. От полученных травм 21-летний мужчина скончался на месте.

Москва 2023
22 декабря 2023, 13:39
«Пытаются меня сделать виноватой». Избитая собачником москвичка — о возбуждении дела
РИА «Новости»
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Москвичка, пострадавшая от рук владельца доберманов в Гольяново, боится встречного иска от нападавшего, отец которого, по ее словам, работает в ФСБ. Об этом она рассказала «360».

Инцидент произошел накануне днем, 21 декабря, на одной из площадок для выгула собак. Пострадавшая сделала замечание владельцу двух доберманов, который выгуливал питомцев без намордника. В ответ он набросился на женщину, повалил ее на землю и избил. Ее спасли прохожие.

Выяснилось, что доберманы месяц назад напали на маленькую собачку, а их владелец, уроженец Азербайджана, регулярно доставляет беспокойство соседям.

«Сегодня выяснили, что его папа ФСБшник. Он написал на меня встречное заявление. Пытаются меня сделать виноватой», - сообщила пострадавшая девушка.

По ее словам, мужчина позволяет себе разные противоправные выходки из-за высокопоставленного отца.

«Мне уже четыре человека написало. На некоторых он нападал, кому-то угрожал, с кем-то попал в ДТП на парковке, потому что гнал как не в себя», - рассказала пострадавшая о своем обидчике.

Кроме того, женщина боится, что вместо правосудия получит только больше проблем и унижений.

«Устроит мне темную, а потом скажут - упала с лестницы. Он на это способен», - поделилась опасениями девушка.

Происшествием уже заинтересовался Следственный комитет. В ведомстве возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Животные Москва 2023

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