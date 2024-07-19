Курьер залил газом отца и сына в Петербурге
Курьер сервиса доставки еды распылил газ в лицо мужчине с ребенком в Калининском районе Санкт-Петербурга. Его личность оперативно вычислили, сообщила пресс-служба регионального главка Росгвардии.
«Сотрудники вневедомственной охраны Калининского района <…> задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера», - уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, курьер проезжал по пешеходному переходу на мотовелосипеде и задел мальчика, переходившего улицу с отцом.
Когда началась словесная перепалка, хулиган распылил в лицо мужчине с ребенком газовый баллончик. Это произошло в 19:30 в среду, 17 июля. Пострадавших доставили в больницу.
Ранее в Санкт-Петербурге курьер сбил 52-летнюю женщину на электровелосипеде. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Против мужчины завели уголовное дело.