Курьер залил газом отца и сына в Петербурге

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«Сотрудники вневедомственной охраны Калининского района <…> задержали на проспекте Культуры 17-летнего курьера», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, курьер проезжал по пешеходному переходу на мотовелосипеде и задел мальчика, переходившего улицу с отцом.

Когда началась словесная перепалка, хулиган распылил в лицо мужчине с ребенком газовый баллончик. Это произошло в 19:30 в среду, 17 июля. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге курьер сбил 52-летнюю женщину на электровелосипеде. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Против мужчины завели уголовное дело.