02 декабря 2023, 01:03

Курьер в Петербурге угрожал таксисту топором и повредил его авто

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Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали курьера, поцарапавшего машину такси и угрожавшего топором шоферу. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Водитель такси обратился в полицейский участок вечером 30 ноября. По словам мужчины он поссорился с курьером одного из маркетплейсов. В ходе конфликта курьер стал угрожать шоферу топором и повредил его автомобиль Kia. Потом злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий у дома №27 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого второго участника конфликта», - заявили в ведомстве.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что после начала конфликта водитель распылил курьеру перцовый баллончик в лицо и уехал. Однако мужчина догнал таксиста и стал угрожать топором.

«Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям обоих», - сообщили в ведомстве.

Ранее против пенсионерки в Пензе возбудили уголовное дело. Она, будучи в алкогольном опьянении, угрожала топором девушке своего сына. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.

Санкт-Петербург МВД РФ Такси Полиция Курьеры
02 декабря 2023, 00:49
Бастрыкин потребовал доклад об отравлении подростков на концерте Кишлака
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке после отравления посетителей концерта Кишлака в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Предварительно, неизвестным веществом отравились более десяти человек, среди которых есть несовершеннолетние, сообщили в ведомстве. По информации Telegram-канала Mash , это двое или трое 15-летних подростков и девять молодых людей от 20 до 25 лет. На мероприятии они распивали спиртные напитки.

Как рассказала «360» одна из посетительниц концерта, на место ЧП приехало много полицейских.

Ранее московскую школьницу госпитализировали из-за отравления противовирусными таблетками. Девочка принимала лекарства для профилактики ОРВИ.

Концерты СК РФ
01 декабря 2023, 23:57
Шиномонтаж загорелся в Балашихе
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Здание шиномонтажа загорелось на Щелковском шоссе в Балашихе. Об этом сообщил источник «360».

На место случившегося приехали минимум пять пожарных машин, а также кареты скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало. Другие подробности происшествия уточняются.

«Горит шиномонтаж рядом с церковью на протяжении получаса», - рассказал очевидец.

Днем 1 декабря в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». Территорию заволокло едким дымом, два человека пострадали. Среди них - пожарный 2001 года рождения. Возгорание локализовали к 15:30, в 17:00 пожар полностью потушили.

Также пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге. Там загорелся склад мебельной фабрики. Огонь охватил площадь в 200 «квадратов». Пожар локализовали в 15:46, в 19:41 возгорание ликвидировали. В тушении огня участвовали 25 человек и семь единиц спецтехники.

Пожары Балашиха
01 декабря 2023, 23:06
Массовая атака ЦИПСо началась в Telegram и на российских сайтах
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В чатах Telegram и на российских сайтах началась массовая атака ЦИПСо, украинского подразделения ВСУ, которое занимается кибератаками. Об этом сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных», - сказано в сообщении.

Политик опубликовал скриншот с публикацией подобной атаки. В нем сказано, что якобы партия «Единая Россия» организовала ряд одноразовой помощи для россиян в виде денежной выплаты. По словам Крючкова, такие сообщения появляются на официальных сайтах и в государственных СМИ.

Ранее, 30 ноября, советник крымского главы заявил, что хакеры взломали серверы интернет-провайдеров в Крыму. До этого на сайтах Евпатории зафиксировали вброс фейковых уведомлений со стороны украинских спецслужб. Они сообщали о несуществующих взрывах.

Интернет Хакеры
01 декабря 2023, 22:07
Грузчика в Москве насмерть придавило шкафом
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В Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Как сообщил источник «360», спасти пострадавшего не удалось

Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице. Туда вызвали бригаду медиков, но мужчина умер до их приезда.

Ранее в Москве погиб рабочий на строительном объекте на улице Вильгельма Пика. Мужчина упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Столичная прокуратура взяла происшествие под контроль. По неуточненной информации, ЧП случилось из-за несоблюдения мер безопасности.

В октябре на юго-западе столицы водитель застрял между двумя машинами. Он пытался остановить автомобиль, в котором не сработал стояночный тормоз. Транспорт «слетел» с ручника и поехал в сторону другой машины. Шофер хотел остановить авто, но его зажало.

Москва 2023

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