Курьер ударил сотрудника ГИБДД при задержании в Петербурге

Жительница Москвы выпала из окна многоквартирного дома на Псковской улице. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Экстренные службы получили информацию о случившемся в 20:27. Звонок поступил от племянника погибшей. Он рассказал, что его 45-летняя тетя выпала из окна квартиры, которая находится на 17 этаже.

Сейчас на месте работают правоохранители и медики. Психологи провели беседу с очевидцами - детьми 14 и восьми лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее во время пожара на 1-й Лыковской улице погибла 76-летняя москвичка. Ее обнаружили во время проливки и разборки конструкций сгоревшего дома, у которого обвалилась крыша. Еще одна женщина успела выйти самостоятельно.