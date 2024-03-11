Курьер на электровелосипеде сбил пятилетнего мальчика в Москве

Жена артиста «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова, Ксения, поделилась мнением о произошедшей стычке ее мужа с группой подростков возле одной из станций метро в Екатеринбурге. По ее словам, молодые люди лишь стремились привлечь внимание, узнав в переходе знаменитость, сообщило ИА «Регнум».

О конфликте 58-летнего Соколова с подростками стало известно 11 марта. Артист, держа в руках бутылку алкоголя, ссорился с молодежью, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. Комика сопровождали неизвестные женщины.

Жена Соколова была удивлена вниманием к происшествию и посчитала, что несовершеннолетние просто решили создать шумиху, встретив известного человека.

«Просто подростки докопались и хайпятся. А что, в суд кто-то подал на него? С чего такой кипиш?» - возмутилась Ксения.

Она также подчеркнула, что среди присутствующих на видео женщин не было ни одной посторонней. Все они являются сотрудниками шоу вместе с ее мужем: администраторами, гримерами и реквизитором.

Сам Соколов не делал официальных заявлений относительно произошедшего инцидента.

Ранее сообщалось, что актер с опустошенной бутылкой виски якобы ударил одного из встреченных подростков.