Курьер на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал

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Ребенок упал, но мужчина не стал останавливаться и скрылся. Полиция начала устанавливать личность велосипедиста.

По данным Следственного комитета , мужчина наехал на ребенка на тротуаре возле одного из домов, расположенных на улице Просторная.

«В результате наезда мальчик упал и получил повреждения», - указали в ведомстве.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка.

Ранее в Петербурге самокатчик сбил 65-летнюю пенсионерку. Женщина упала на асфальт и сломала ногу. Против самокатчика возбудили уголовное дело, его рассмотрением займется Фрунзенский районный суд.