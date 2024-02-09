09 февраля 2024, 17:54

Курьер на электровелосипеде сбил мальчика в Красногорске и уехал

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Курьер на электровелосипеде сбил на тротуаре мальчика, который возвращался из школы домой в деревне Путилково городского округа Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области

Ребенок упал, но мужчина не стал останавливаться и скрылся. Полиция начала устанавливать личность велосипедиста.

По данным Следственного комитета , мужчина наехал на ребенка на тротуаре возле одного из домов, расположенных на улице Просторная.

«В результате наезда мальчик упал и получил повреждения», - указали в ведомстве.

В отношении курьера возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка.

Ранее в Петербурге самокатчик сбил 65-летнюю пенсионерку. Женщина упала на асфальт и сломала ногу. Против самокатчика возбудили уголовное дело, его рассмотрением займется Фрунзенский районный суд.

Красногорск Уголовное дело Дети Курьеры
09 февраля 2024, 18:15
«Очевидцы слышали взрыв». Кондитерская фабрика загорелась на востоке Москвы
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В Восточном округе Москвы загорелось трехэтажное административное здание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, на улице Амурская в здании кондитерской фабрики произошло возгорание. Из окон на втором этаже полыхает огонь. Цех сейчас находится на реконструкции.

Собеседник «360» уточнил, что в экстренные службы поступила заявка о взрыве.

Другие подробности уточняются. О пострадавших информации не поступала. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.

Ранее в Юго-Западном округе Москвы на улице Академика Капицы в квартире жилого дома произошел пожар. Огонь унес жизнь женщины. На месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства ЧП. После произошедшего началась процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 16:06
Женщина погибла в пожаре на юго-западе Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы на улице Академика Капицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, огонь унес жизнь женщины. На месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства ЧП. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Другие подробности уточняются.

После произошедшего началась процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.

Накануне ночью в одной из квартир на Каширском шоссе в Москве произошла ссора между супругами. Во время конфликта 37-летняя женщина вылила горючую жидкость на супруга и подожгла пол под ним. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии с серьезными ожогами.

Еще один крупный пожар ночью произошел на севере Москвы. Причиной возгорания мог стать сбой в системе антиобледенения.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 15:00
«Не первый раз». Мать пострадавшего в Усть-Куте мальчика — о нападении своры собак
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Мать пострадавшего в Усть-Куте от нападения стаи собак мальчика Александра рассказала «360», что псов прикормили соседи. Это уже не первый случай нападения бездомных собак на людей.

«Из-под балконов выбегают и просто накидываются. Не первый раз. Они все чипированные. Их вылавливали, обрезали все, что полагается, потом обратно отпускали. Видимо, это как-то на их организм повлияло, что они уже бросаются на детей», - поделилась женщина.

Александра сообщила, что сейчас сын чувствует себя нормально, нога болеть перестала. Однако ребенок теперь боится ходить один - матери приходится сопровождать его.

«Теперь я хожу с ним домой и из дома», - пояснила она.

Свора собак набросилась на школьника, когда он был уже возле подъезда. Ребенок пытался убежать, упал в снег. Псы укусили его за ягодицу, мальчик сильно испугался.

«Сегодня поставили укол против бешенства. <…> Еще надо два. В понедельник пойдем второй ставить», - рассказала женщина.

С сыном Александра была на приеме у врачей и в местной прокуратуре. В субботу, 10 февраля, ее пригласили в Следственный комитет России.

«Был трагичнее случай… Я очень благодарна всевышнему, что обошлось ягодицей. Не дай бог артерия какая…» - отметила мать.

В пресс-службе СК по Иркутской области сообщили, что после нападения собак на мальчика возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты ищут очевидцев и допрашивают сотрудников администрации.

Ранее соседка семьи пострадавшего Наталья рассказала, что от страха мальчик не мог говорить. Отбить ребенка от бездомных псов помогла прохожая - животные испугались взрослого человека и бросились врассыпную.

Дети Врачи Собаки Животные
09 февраля 2024, 14:16
Следователи назвали причину мощного хлопка газа в сочинской пекарне
Пресс-служба Следственного комитета
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Стали известны возможные причины хлопка в сочинской пекарне, в результате которого три человека получили тяжелые травмы. В пресс-службе СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело.

Хлопок газа произошел утром 6 февраля в пекарне на улице Тимирязева. Следователи выяснили, что произошла утечка газа из композитного баллона. Он стоял в одном помещении с тандырами, и под действием высокой температуры случился взрыв.

Пострадали две молодые женщины и 33-летний мужчина. Они получили серьезные ожоги, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи изъяли документацию, опросили свидетелей и владельцев пекарни, назначили пожарно-техническую экспертизу.

В России из-за участившихся случаев взрывов газа предложили устанавливать в домах специальные датчики утечки. Схему их размещения согласуют на этапе утверждения проектов строительства.

Уголовное дело Газ Сочи Взрывы Следственный комитет России

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