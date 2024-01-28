Купол Театра сатиры загорелся в Москве

О пожаре в четырехэтажном здании на Триумфальной площади стало известно около 11:00. Собеседник канала сообщил, что на крыше находятся 10 человек и оттуда идет серый дым. Началась эвакуация людей из здания. Предполагается, что движение возле театра ограничат или перекроют - для работы на месте запросили два наряда ГИБДД. Трудности с движением есть уже сейчас.

Отмечается также, что внешняя сторона здания находится на реконструкции.