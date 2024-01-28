28 января 2024, 11:18

Купол Театра сатиры загорелся в Москве

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В Москве загорелось здание Театра сатиры. По данным источника «360», заполыхал купол.

О пожаре в четырехэтажном здании на Триумфальной площади стало известно около 11:00. Собеседник канала сообщил, что на крыше находятся 10 человек и оттуда идет серый дым. Началась эвакуация людей из здания. Предполагается, что движение возле театра ограничат или перекроют - для работы на месте запросили два наряда ГИБДД. Трудности с движением есть уже сейчас.

Отмечается также, что внешняя сторона здания находится на реконструкции.

Пожары Театры
28 января 2024, 12:23
Спасатели эвакуировали 50 человек из горящего здания Театра сатиры в Москве
Пресс-служба МЧС
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Спасатели эвакуировали 50 человек из здания Театра сатиры в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Крыша выполнена из деревянного обрешетника. По данным источника «360», тушение затрудняют конструктивные особенности здания. Оказалось сложным вскрыть кровлю здания. На место попросили выслать еще шесть пожарных отделений.

В МЧС отметили, что площадь пожара составила 250 «квадратов», и огонь продолжает распространяться.

Стало известно также, что ведомство наращивает силы и средства для борьбы с возгоранием: вначале на месте работали 62 огнеборца, применяя 14 спецмашин, то позже спасателей стало 76, а спецмашин - 21.

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление причин и обстоятельств происшествия. По ее сведениям, данных о пострадавших не поступало. Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев координирует работу правоохранителей и экстренных служб.

О возгорании купола Театра сатиры на Триумфальной площади стало известно около 11:00.

Пожары МЧС РФ Театры
28 января 2024, 12:12
Организаторов семинара, где напали на журналистку «Известий», опросили в СК
РИА «Новости»
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Следователи приехали на место проведения семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой, где напали на журналистку «Известий» Наталию Графчикову. В Telegram-канале редакции издания сообщили, что создатели обучающих курсов боялись налоговой проверки и не хотели привлекать к себе излишнее внимание, но вышло все ровно наоборот.

Графчикова отметила, что конфликта бы не произошло, если бы к съемочной группе отнеслись по-человечески.

«Они посчитали, что имеют право избивать журналистов и отбирать технику», - возмутилась журналистка.

Правоохранители побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили, сообщили «Известия». Организаторы «фестиваля» признались, что не хотели проверок их документов, доходов, налогообложения, поэтому выгоняли Наталию с семинара.

На Графчикову напали во время семинара «Инна Ленд» VIP-коуча Инны Тлиашиновой в коттедже в Химках вечером 27 января. Журналистку выставили на мороз без обуви. Когда женщина оказалась на улице, то на нее напал сотрудник охраны и два помощника VIP-коуча. Ее оскорбляли, душили, отобрали телефон и флешку из камеры оператора. Корреспондент получила ушибы, также у нее есть подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Химки Журналистика Фестивали Следственный комитет России
28 января 2024, 10:20
Появились кадры обрушения пятиэтажки в Ростове-на-Дону
Пресс-служба МЧС
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Очевидцы засняли момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно, как рухнула стена здания. После обрушения подъезда перед домом возникло огромное облако пыли.

Пятиэтажка начала рушиться вечером 27 января.

Местные жители услышали грохот и заметили, что часть здания покосилась и обрушилась. На место ЧП выехали экстренные службы.

Всех жителей дома эвакуировали и расселили в ПВР. По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, здание признали аварийным в 2020 году, но жильцы тогда отказались переезжать.

Всего из дома эвакуировали 95 человек. Их временно разместили в одной из школ в Ворошиловском районе. Логвиненко отметил, что администрация не оставит горожан в беде и предложит им жилье маневренного фонда.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 28 января рассказал, что рухнувшую пятиэтажку оцепили. По его словам, никто из жителей дома не пострадал.

Обрушения Россия Аварийное жилье
28 января 2024, 10:16
Побоялись налоговой. Стала известна причина нападения на журналистку «Известий»
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На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали, когда она готовила репортаж о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы буквально вышвырнули ее за порог. Как сообщили «Известия», одной из возможных причин такого поведения стал страх устаивавших мероприятие перед налоговой службой.

На корреспондента «Известий» Наталию Графчикову напали, когда она готовила репортаж о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы буквально вышвырнули ее за порог. Как сообщили «Известия» , одной из возможных причин такого поведения стал страх устаивавших мероприятие перед налоговой службой.

«Организаторы „фестиваля“ пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах <…> Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного», - рассказала Графчикова.

Она отметила, что вместо этого они решили, что могут избивать журналистов, душить их, отбирать технику. От дачи показаний в правоохранительных органах организаторы «трансформации» отказались, также они успели удалить материалы с флешки и камер видеонаблюдения у дома, где проходил тренинг.

У корреспондента диагностировали подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения. Женщина получила много ушибов.

Ранее журналиста Павла Лобкова избили в центре Москвы. Он показал фотографии, на которых у него практически все лицо залито кровью. О подробностях нападения Лобков сообщать не стал.

Скандалы Химки Женщины Блогеры Фестивали Избиения Москва

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