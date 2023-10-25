«Купите мне жизнь». Депздрав Москвы отказал онкобольной в закупке препарата

По информации авторов статьи, на протяжении восьми лет Ульяна боролась с раком самостоятельно, но в прошлом году начались рецидивы. Назначенная терапия перестала действовать, тогда врачи посоветовали женщине пройти химиотерапию незарегистрированным в России препаратом «Лонсурф». Результат заметили сразу, но для продолжения курса ей было необходимо приобрести лекарство.

Москвичка обратилась в департамент здравоохранения, который отказался закупить препарат без назначения врачей. Женщина начала самостоятельные поиски. Стоимость одного курса - 300 тысяч рублей.

«Он есть Минске или Израиле. Из Израиля друзья привозили, в Минск сама ездила: ночь туда, ночь обратно. В России он есть у перекупов, но покупать у них опасно», - рассказала Ульяна.

Женщина попыталась добиться регистрации препарата в России, но и тут ей отказали. После этого собрали консилиум врачей под председательством главного онколога России Андрея Каприна, одобривший Ульяне лечение «Лонсурфом».

Она вновь обратилась в депздрав с просьбой закупить ей препарат, но так и не получила ответа.

«В настоящий момент я снова вынуждена собирать деньги: просить друзей и просто хороших людей помочь мне. Купите мне жизнь - вот так это выглядит. Купите моему ребенку маму. Купите еще немного времени здесь», - заключила Ульяна.

На ее проблему обратили внимание в Главном управлении Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под свой контроль и обязал проверить все обстоятельства произошедшего.

У 49-летней сценаристки Ульяны Микуленок восемь лет назад обнаружили рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Для эффективного лечения ей понадобился не зарегистрированный в России редкий препарат «Лонсурф». Женщина обратилась за помощью в столичный департамент здравоохранения, где получила отказ. Об этом рассказал Telegram-канал « Осторожно, Москва ».