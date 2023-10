«Кулаками по голове». Полиция начала проверку жестокого избиения школьницы в Пермском крае

Арина Овсянникова

В Сети разошлось видео, на котором школьница из Александровска, расположенного в Пермском крае, жестоко избивает сверстницу. Девушка-подросток, сидя на жертве, била ее по голове и телу. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщили «360» в краевом главке МВД.