Крыши двух зданий сорвало во Владивостоке из-за непогоды

На улице Борисенко сорвало крышу производственного здания, написало издание «Вести: Приморье». Судя по кадрам с места событий, она рухнула на припаркованные машины. По данным СМИ, пострадавших нет.

А в районе кольца Запорожской крышу магазина сдуло на припаркованный Toyota Land Cruiser, сообщило PRIMPRESS. Машина получила повреждения. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Из-за непогоды отменили несколько внутрикраевых рейсов. Как пояснила пресс-служба правительства Приморского края, техническое состояние посадочных площадок не позволило принять самолеты в Тернее, Светлой, Дальнегорске и Преображении.

Кроме того, движение через мост на остров Русский перекрыли для пассажирских автобусов, большегрузов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов и ограничили до 40 километров в час для остального транспорта.

«Проезд есть ко всем населенным пунктам Приморья, после прошедшего в крае циклона. На дорогах работает техника для отчистки трасс от снега и наледи», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что расписание общественного транспорта не изменилось - из-за низких температур на маршрут утром не вышли лишь два автобуса по направлению Владивосток - Вольно-Надеждинское.

МЧС Приморского края попросило жителей воздержаться от поездок «за пределы населенных пунктов» из-за ухудшения погодных условий.