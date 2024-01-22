22 января 2024, 07:24

Крыши двух зданий сорвало во Владивостоке из-за непогоды

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Во Владивостоке из-за сильного ветра сорвало крыши двух зданий. Об этом сообщили в местных пабликах и СМИ.

На улице Борисенко сорвало крышу производственного здания, написало издание «Вести: Приморье». Судя по кадрам с места событий, она рухнула на припаркованные машины. По данным СМИ, пострадавших нет.

А в районе кольца Запорожской крышу магазина сдуло на припаркованный Toyota Land Cruiser, сообщило PRIMPRESS. Машина получила повреждения. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Из-за непогоды отменили несколько внутрикраевых рейсов. Как пояснила пресс-служба правительства Приморского края, техническое состояние посадочных площадок не позволило принять самолеты в Тернее, Светлой, Дальнегорске и Преображении.

Кроме того, движение через мост на остров Русский перекрыли для пассажирских автобусов, большегрузов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов и ограничили до 40 километров в час для остального транспорта.

«Проезд есть ко всем населенным пунктам Приморья, после прошедшего в крае циклона. На дорогах работает техника для отчистки трасс от снега и наледи», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что расписание общественного транспорта не изменилось - из-за низких температур на маршрут утром не вышли лишь два автобуса по направлению Владивосток - Вольно-Надеждинское.

МЧС Приморского края попросило жителей воздержаться от поездок «за пределы населенных пунктов» из-за ухудшения погодных условий.

Приморье МЧС РФ Дороги Машины Владивосток
22 января 2024, 07:20
Пожарные спасли пять человек при пожаре в Измайлове
РИА «Новости»
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В пятиэтажке на востоке Москвы в Измайлове произошел пожар. Загорелись вещи в одной из квартир. Из дома спасли пять человек, в том числе ребенка, сообщил источник «360».

Пожарных вызвали к дому по 3-й Прядильной улице, 7 незадолго до полуночи. В пятиэтажном кирпичном доме произошло возгорание. Очаг находился в трехкомнатной квартире на первом этаже. Горели личные вещи и мебель, огонь охватил 20 квадратных метров.

Со второго и третьего этажей спасли пять человек. Среди них ребенок возрастом от девяти до 12 лет. В 00:13 объявили локализацию пожара.

Возгорание полностью ликвидировали в 00:15, сообщило ГУ МЧС России по Москве. В ведомстве подтвердили спасение пяти человек.

В Перми произошел пожар из-за включенной гирлянды. Хозяйка почувствовала запах гари, обесточила квартиру и потушила огонь.

Пожары МЧС РФ Москва
22 января 2024, 05:05
Не заметил поезда. Грузовик на переезде въехал в грузовой состав
Freepik
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Железнодорожно-автомобильная авария произошла в поселке Сысерть в пригороде Екатеринбурга. Водитель самосвала не заметил медленно идущий грузовой поезд и врезался в один из вагонов. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга в Telegram-канале.

Движение на этом участке уже восстановили.

В декабре прошлого года 70-летний водитель чудом спасся после того, как его машину протаранил поезд на переезде. Легковушку протащило около 300 метров. Перед столкновением водитель успел перепрыгнуть с водительского на пассажирское сиденье. Но самостоятельно выбраться из машины мужчина не смог - с одной стороны двери заблокировало поездом, с другой завалило снегом. Его извлекли спасатели. Пострадавший отделался царапинами.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение. В результате ДТП люди не пострадали», - уточнили в ведомстве.

Подробности аварии привел Telegram-канал Ural Mash. По его данным, водитель самосвала все же пострадал - у нег подозрение на переломы. Но от госпитализации мужчина отказался.

На фото с места аварии видно, что грузовик въехал в цистерну для перевозки нефтепродуктов. При этом кабина машины получила сильные повреждения.

Грузовики ДТП Мужчины Екатеринбург Машины Поезда Водители
22 января 2024, 03:47
Квартира загорелась в Перми из-за включенной гирлянды
Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул в одной из квартир в Перми из-за загоревшейся гирлянды. Хозяйке жилища удалость справиться с огнем самостоятельно. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Женщина сразу же обесточила квартиру, когда почувствовала запах гари. Затем она потушила огонь и вызвала пожарных. Прибывшим на место спасателям оставалось осмотреть помещение после ЧП.

Больше всего пострадало место, где видела гирлянда. Также успели сгореть несколько предметов.

Сотрудники МЧС напомнили о необходимости соблюдать безопасность при обращении с гирляндами. Не нужно использовать в помещении сразу несколько штук, а при выходе из дома или во время сна гирлянды лучше отключить.

В Башкирии в новогоднюю ночь чуть не сгорел частный дом, где жила многодетная семья.

Пожар произошел из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду.

Спасатели Пожары Пермь Россия
22 января 2024, 02:35
Отец пилота упавшего в Афганистане самолета следил за полетом сына
РИА «Новости»
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Отец одного из пилотов самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане, следил за полетом сына по онлайн-сервису Flightradar. Об этом он рассказал «Известиям».

«Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс», - рассказал отец Дмитрия Белякова.

Супруга Дмитрия узнала о крушении самолета от журналистов, комментировать ничего не стала.

Частный самолет Falcon 10 вылетел из таиландского аэропорта Утапао и должен был выполнить чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

Воздушное судно рухнуло в афганской провинции Бадахшан по причине технической неисправности. Из шести человек, находящихся на борту самолета, выжили четверо, получившие различные травмы. В их числе - медицинский работник Игорь С. из Дмитрова.

Ранее сообщили, что один из выживших при падении бизнес-джета самостоятельно добрался до местного села и жестами попросил о помощи.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник назвал чудом спасение людей при крушении Falcon 10. По его словам, они родились в рубашке.

Афганистан Катастрофы Авиакатастрофы Самолеты

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