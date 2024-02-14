Крыша здания рухнула на припаркованные машины в Барнауле

На кадрах видно, как женщина подошла к припаркованной машине и села на водительское место. Вдруг на автомобиль рухнула крыша здания, падали камни. Женщина чудом выжила. Спустя время она выбралась с другой стороны машины, где дверь осталась целой.

В результате падения крыши пострадали и другие припаркованные автомобили. На площадке перед зданием валялись и куски кирпичей, и обломки кирпичной кладки.

Неизвестно пока, кто еще мог пострадать в результате произошедшего.

Ранее керамическая плитка обрушилась на ученицу пятого класса, когда девочка находилась в помещении санузла школы в Нефтекамске. ЧП произошло в конце января.