Крыша управы Соколиной Горы обвалилась из-за крупного пожара

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Авторы отметили, что также разрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.

Как заявили в Telegram-канале МЧС России, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, к тушению огня привлекли 107 специалистов и 33 единицы техники.

«Предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания. По перекрытиям огонь перекинулся на кровлю», - сообщили в публикации МЧС.

Также в ведомстве разместили кадры с места событий. На них видно, как клубы черного дыма выходят из окна второго этажа здания.

О пожаре в Москве стало известно вечером 19 мая. ЧП случилось в управе Соколиной Горы Восточного административного округа столицы. По данным источника 360.ru, огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания. Пятерых человек эвакуировали из помещения.