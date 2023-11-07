Крыша торгового центра загорелась в Улан-Удэ
Возгорание произошло в торговом центре в Улан-Удэ в Бурятии. Крыша загорелась на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Улан-Удэ горит кровля торгового центра на площади 10 000 квадратных метров. Самостоятельно на улицу вышли шесть человек», - указали в сообщении.
По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.
Ранее пожар вспыхнул в торговом центре «Бахетле» на улице Павлюхина в Казани. Возгорание началось на крыше здания. Сообщалось, что на кровле воспламенились стройматериалы, рабочие потушили их самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений. Никто не пострадал.