Крыша торгового центра обвалилась на Сахалине
На Сахалине непогода привела к ЧП. Крыша одного из торговых центров обвалилась под тяжестью снега. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на администрацию района.
На Сахалине непогода привела к ЧП. Крыша одного из торговых центров обвалилась под тяжестью снега. Об этом сообщил РЕН ТВ , ссылаясь на администрацию района.
Крыша обвалилась у торгового центра «У Дельфина» в ночь на вторник, 16 января в Корсакове. Пострадавших в результате ЧП нет. Повреждения получило имущество предпринимателей.
«Со слов представителя собственника, крыша обрушилась ночью - не выдержала снеговой нагрузки», - указал представитель администрации.
Сейчас специалисты чистят крышу от снега. В администрации района уточнили, что собственник здания самостоятельно решит вопросы с предпринимателями, имущество которых пострадало от схода снега.
На Корсаковский район обрушился циклон, принеся более 32% от месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, уточнили в администрации.
Накануне примерно 300 россиян застряли в столице Маврикия Порт-Луи из-за мощного урагана. На остров шел интенсивный ливень.