16 января 2024, 09:07

Крыша торгового центра обвалилась на Сахалине

Pxhere
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На Сахалине непогода привела к ЧП. Крыша одного из торговых центров обвалилась под тяжестью снега. Об этом сообщил РЕН ТВ, ссылаясь на администрацию района.

На Сахалине непогода привела к ЧП. Крыша одного из торговых центров обвалилась под тяжестью снега. Об этом сообщил РЕН ТВ , ссылаясь на администрацию района.

Крыша обвалилась у торгового центра «У Дельфина» в ночь на вторник, 16 января в Корсакове. Пострадавших в результате ЧП нет. Повреждения получило имущество предпринимателей.

«Со слов представителя собственника, крыша обрушилась ночью - не выдержала снеговой нагрузки», - указал представитель администрации.

Сейчас специалисты чистят крышу от снега. В администрации района уточнили, что собственник здания самостоятельно решит вопросы с предпринимателями, имущество которых пострадало от схода снега.

На Корсаковский район обрушился циклон, принеся более 32% от месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, уточнили в администрации.

Накануне примерно 300 россиян застряли в столице Маврикия Порт-Луи из-за мощного урагана. На остров шел интенсивный ливень.

Погода Снегопад
16 января 2024, 09:06
Сотрудницу УК в Новосибирске оштрафовали после перелома позвоночника у ребенка
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Сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда. О вынесении приговора сообщила региональная прокуратура.

ЧП произошло в феврале минувшего года. Ребенок, который упал с неочищенной лестницы, получил компрессионный перелом позвоночника.

После случившегося возбудили дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Отвечала за уборку снега и льда сотрудница управляющей компании, но свои обязанности не выполнила. Дело рассмотрел Калининский районный суд, признав женщину виновной. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу, заключили в пресс-службе.

Штрафы Дети
16 января 2024, 08:40
Выкинувшему из автобуса пенсионерку водителю вынесли приговор в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Водитель автобуса из Комсомольска-на-Амуре получил срок в колонии строгого режима за жестокое обращение с пожилой пенсионеркой — мужчина выбросил ее из салона транспортного средства. О вынесении приговора за хулиганство сообщило региональное СУ СК.

Преступление против пожилой женщины водитель совершил 2 марта прошлого года. Следствие и суд установили, что мужчина силой стащил пассажирку с места, а после вытолкнул из салона транспортного средства, закрыл двери и скрылся.

Такое отношение водитель автобуса позволил себе, используя малозначительный повод, указали в пресс-службе. Как уточнило РИА «Новости» , причиной стал неприятный запах, который якобы исходит от пассажирки. Этого водителю показалось достаточным, чтобы схватить бабушку за головной платок и стащить с сиденья, а потом по ступеням из салона на улицу. При этом кондуктор все эти действия поддержала - она пнула сумку пенсионерки и посоветовала ей помыться.

Суд приговорил водителя к лишению свободы на два года и шесть месяцев за хулиганство. Отбывать наказание он будет в ИК строгого режима.

В мэрии Комсомольска-на-Амуре агентству заявили, что кондуктора после случившегося также привлекли к ответственности - лишили премии и уволили.

Водитель автобуса из Комсомольска-на-Амуре получил срок в колонии строгого режима за жестокое обращение с пожилой пенсионеркой - мужчина выбросил ее из салона транспортного средства. О вынесении приговора за хулиганство сообщило региональное СУ СК.

Пенсионеры СК РФ
16 января 2024, 06:15
Автобус в Турции перевернулся, погибли 9 человек
Unsplash
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На юго-востоке Турции в районе Айдынчык произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус врезался в ограждение и перевернулся. Погибли девять человек, сообщил TRT.

Автобус ехал из Мармариса в Мардин, врезался в барьер в районе Еникаш на трассе D-400 и перевернулся. Личность водителя и причину, по которой он не справился с управлением, установить не смогли. К месту ДТП выехали 112 бригад скорой помощи, жандармерии, Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) и пожарных команд.

По предварительным данным, девять человек погибли и 30 получили ранения. Их доставили в больницы в Айдынджике, Анамуре и Силифке.

Из-за дождя в Анкаре столкнулись десятки автомобилей. Массовая авария произошла на бульваре Мевлана в районе Аккепрю в начале января, пострадали три человека.

Турция ДТП Автобусы
16 января 2024, 05:39
Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске
РИА «Новости»
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Стая бездомных собак собака напала на мужчину в Хабаровске этим утром, он погиб. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Хабаровского края.

«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», - уточнили в ведомстве.

Прокуратура Индустриального района проводит проверку. По ее результатам оценят работу должностных лиц органов местного самоуправления, отвечающих за содержание и отлов безнадзорных животных.

Очевидцы рассказали, что бригада скорой помощи не могла оказать пострадавшему мужчине помощь из-за агрессивных собак, сообщило издание «КП» - Хабаровск». Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

Ранее в Сети появились кадры нападения бродячих собак на мальчика в Омске во дворе на улице Мельничной. Агрессивных псов смог отогнать мужчина, который оказался поблизости.

Смертность Прокуратура РФ Собаки Животные

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