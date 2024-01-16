Крыша торгового центра обвалилась на Сахалине

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На Сахалине непогода привела к ЧП. Крыша одного из торговых центров обвалилась под тяжестью снега. Об этом сообщил РЕН ТВ , ссылаясь на администрацию района.

Крыша обвалилась у торгового центра «У Дельфина» в ночь на вторник, 16 января в Корсакове. Пострадавших в результате ЧП нет. Повреждения получило имущество предпринимателей.

«Со слов представителя собственника, крыша обрушилась ночью - не выдержала снеговой нагрузки», - указал представитель администрации.

Сейчас специалисты чистят крышу от снега. В администрации района уточнили, что собственник здания самостоятельно решит вопросы с предпринимателями, имущество которых пострадало от схода снега.

На Корсаковский район обрушился циклон, принеся более 32% от месячной нормы осадков. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, уточнили в администрации.

Накануне примерно 300 россиян застряли в столице Маврикия Порт-Луи из-за мощного урагана. На остров шел интенсивный ливень.