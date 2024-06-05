Крыша ТЦ загорелась на юго-востоке Москвы

Уфимец, который в автобусе напал с ножом на другого пассажира, находился в нетрезвом состоянии. Об этом 360.ru рассказала очевидица событий.

«Разговаривал громко по телефону и матерился, ему мужчина сделал замечание. А там слово за слово, и [он с] ножом набросился, там еще дети это все видели и слышали», - прокомментировала жительница Уфы.

Она отметила, что нападавший пырнул ножом другого мужчину, а затем выбежал из автобуса и скрылся.

«Некоторые даже пытались его найти, вызвали полицию. Я сама испугалась, я рядом находилась, девушка выбегает и кричит: „Вызывайте полицию“», - добавила женщина.

Очевидица подчеркнула, что пострадавший мужчина получил серьезное ранение.

«Парень, которого [нападавший] ножом пырнул, очень много крови потерял, я вызвала скорую», - вспомнила она.

Ранее собеседница 360.ru поделилась подробностями нападения. По ее словам, мужчина спокойно сделал замечание неадекватному пассажиру, на что тот назвал его «оленем» и полез драться.