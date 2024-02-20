Крыша супермаркета рухнула в Подмосковье

По его информации, кровля обвалилась на площади 250 квадратных метров - возможно, это произошло из-за скопившегося снега. Посетителей эвакуировали еще до этого.

Утром стало известно также, что в Новой Москве под тяжестью снега едва не обрушилась крыша склада. Лопнули удерживавшие ее металлические балки. На место вызвали спасателей. Из здания в поселении Сосенском поселка Коммунарка эвакуировали 15 человек. Здание обесточили, территорию оцепили.

Ранее, 11 февраля, следователи возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения крыши школы в Оренбургской области под весом снега. Плиты перекрытия рухнули в спортзале. Никто не пострадал. Дело возбудили о халатности.