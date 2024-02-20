20 февраля 2024, 06:13

Крыша склада чуть не обрушилась под тяжестью снега на рабочих в Новой Москве

Пресс-служба МЧС
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В Новой Москве крыша склада просела под тяжестью снега. Из здания в поселении Сосенском поселка Коммунарка эвакуировали 15 человек, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 03:50. В здании на улице Липовый Парк, 1 строение 1 находился магазин на реконструкции и склад крупной торговой сети. Заявитель сообщил, что металлические балки лопнули под тяжестью снега.

Специалисты прибыли к месту происшествия и выяснили, что в одноэтажной постройке из сэндвич-панелей сорвались несколько металлических балок, державших крышу. Из здания вышли 15 человек, его обесточили, а территорию оцепили.

В Сочи девушка провалилась в подвал и провела в нем три дня. Она упала с чердака четырехэтажного дома , застряв между стенами. Только спустя время ее услышали и вызвали спасателей. Им пришлось демонтировать часть кладки.

МЧС РФ Москва
20 февраля 2024, 02:30
Контрабандистка попыталась ввезти в Россию сотни моделей человеческого эмбриона
Freepik
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Российские таможенники задержали женщину, которая пыталась ввезти в страну 200 пластиковых моделей человеческого эмбриона. Об этом сообщили в ФТС России.

В чемодане, который хотела провезти через границу жительница Эстонии оказались произведенные в немецком городе Эстрингене изделия с надписью «Не игрушка!».

Несмотря на отсутствие состава преступления, партия была признана коммерческой, и таможенники завели административное дело о незадекларированных товарах. По словам подозреваемой, она лишь выполняла «просьбу третьих лиц».

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края предъявила иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске, в которой отравились около 60 человек. Проверка показала, что владельцы кафе нарушали законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии посетителей.

Преступления Россия
20 февраля 2024, 02:17
Жительница Сочи провела три дня в заточении, провалившись в подвал
РИА «Новости»
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В Сочи 22-летняя девушка провела в заточении трое суток. Она упала с чердака четырехэтажного дома и застряла между стенами, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Местная жительница услышала женский крик за стеной и спустилась в подвал, после чего вызвала спасателей.

Девушка упала с чердака четырехэтажного дома и оказалась заблокированной между стенами. Для ее спасения сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Девушка провела в подземелье трое суток, спасенную передали медикам.

Пьяный москвич сварился заживо при попытке искупаться. По ошибке он набрал слишком горячую воду, но не смог выбраться из ванны из-за большого веса. Мужчина получил сильные ожоги тела и скончался в карете скорой помощи.

Спасатели Скорая помощь Сочи МЧС РФ Россия
20 февраля 2024, 00:07
Деревянный храм сгорел в Омской области
Пресс-служба МЧС
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В Омской области загорелся деревянный храм, который строили более 10 лет на средства прихожан. Открытое горение удалось ликвидировать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фундамент и деревянную основу церкви Рождества Пресвятой Богородицы на улице Победы возвели в 2013 году. Жители поселка Марьяновка в соцсетях рассказали, что храм не был достроен, но «внутри очень красиво было».

«Жалко, что произошло такое, живем на этой же улице, зрелище очень страшное», - поделились очевидцы.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания пока не установили.

«Огонь охватил 330 квадратных метров здания. Пожарные ведомства ликвидируют возгорание и защищают соседние строения», - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, в Северном округе Москвы произошел крупный пожар. На последнем этаже здания пламя охватило 200 квадратных метров. В результате обрушились перекрытия.

Пожары МЧС РФ Россия
19 февраля 2024, 23:09
Декана факультета журналистики заметили на секс-вечеринке в Екатеринбурге
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Декана журналистского факультета УрФУ Ивана Некрасова и члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристину Володину задержали на кинки-пати в центре Екатеринбурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, их обнаружили на мероприятии во время полицейского рейда в клубе «Фабрика». Сотрудники правоохранительных органов проверили документы у участников и задержали организаторов. По словам самого Некрасова, его добавили в общую группу вечеринки после того, как мужчина согласился прийти на нее.

Ранее единственный ночной клуб в городе Белогорске в Амурской области закрыли. Причиной для таких мер послужил конкурс с раздеванием. Очевидцы опубликовали ролик с мероприятия, и он возмутил волонтера специальной военной операции. Он отметил, что в соцсетях распространили ложные данные об участии в конкурсе жен бойцов СВО.

Вузы Мужчины Екатеринбург

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