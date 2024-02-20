Крыша склада чуть не обрушилась под тяжестью снега на рабочих в Новой Москве

Спасателей вызвали в 03:50. В здании на улице Липовый Парк, 1 строение 1 находился магазин на реконструкции и склад крупной торговой сети. Заявитель сообщил, что металлические балки лопнули под тяжестью снега.

Специалисты прибыли к месту происшествия и выяснили, что в одноэтажной постройке из сэндвич-панелей сорвались несколько металлических балок, державших крышу. Из здания вышли 15 человек, его обесточили, а территорию оцепили.

В Сочи девушка провалилась в подвал и провела в нем три дня. Она упала с чердака четырехэтажного дома , застряв между стенами. Только спустя время ее услышали и вызвали спасателей. Им пришлось демонтировать часть кладки.