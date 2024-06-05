05 июня 2024, 10:52

Крыша ресторана загорелась в Омске

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В Омске произошел пожар в здании ресторана, огонь охватил крышу заведения на площади в 100 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Крыша ресторана горит в Омске, огонь охватил 100 квадратных метров здания. На месте работают семь единиц техники и 32 специалиста МЧС России», - заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что, по предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал.

Два дня назад в Уфе сгорел второй приют для бездомных животных за последние две недели. В результате происшествия погибли 10 кошек и собак, которые оказались заперты в клетках.

Также там ранее вспыхнул частный приют для собак «Добрые руки». В результате пожара погибли две собаки, еще несколько питомцев сумели спастись. Пожарные рассматривают две версии ЧП: умышленный поджог и неисправную проводку.

Пожары МЧС РФ Рестораны
05 июня 2024, 11:59
«Много крови». Устроившего резню в автобусе уфимца пытались поймать другие пассажиры
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Уфимец, который в автобусе напал с ножом на другого пассажира, находился в нетрезвом состоянии. Об этом 360.ru рассказала очевидица событий.

«Разговаривал громко по телефону и матерился, ему мужчина сделал замечание. А там слово за слово, и [он с] ножом набросился, там еще дети это все видели и слышали», - прокомментировала жительница Уфы.

Она отметила, что нападавший пырнул ножом другого мужчину, а затем выбежал из автобуса и скрылся.

«Некоторые даже пытались его найти, вызвали полицию. Я сама испугалась, я рядом находилась, девушка выбегает и кричит: „Вызывайте полицию“», - добавила женщина.

Очевидица подчеркнула, что пострадавший мужчина получил серьезное ранение.

«Парень, которого [нападавший] ножом пырнул, очень много крови потерял, я вызвала скорую», - вспомнила она.

Ранее собеседница 360.ru поделилась подробностями нападения. По ее словам, мужчина спокойно сделал замечание неадекватному пассажиру, на что тот назвал его «оленем» и полез драться.

Уфа Автобусы Полиция
05 июня 2024, 11:54
Крыша ТЦ загорелась на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В районе Марьино на юго-востоке Москвы загорелась крыша торгового центра. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его информации, в здании на улице Перерва загорелся утеплитель. Посетителей начали эвакуировать. На место выехали экстренные службы города.

Другие подробности происшествия уточняются. Причины возгорания установят специалисты.

Ранее крыша ресторана вспыхнула в Омске. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. По предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал, уточнили в МЧС России.

Пожары Россия Москва
05 июня 2024, 10:54
«Обозвал оленем». Уфимец устроил резню в переполненном автобусе
РИА «Новости»
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Житель Уфы набросился на пассажира автобуса и пырнул его ножом. О том, почему мужчина полез в драку, 360.ru рассказала очевидица Татьяна.

«Я была в этом автобусе. Парень кричал в телефон на весь автобус матом. На кондуктора не реагировал», - указала она.

Женщина добавила, что один из пассажиров спокойно сделал замечание неадекватно ведущему себя уфимцу. В ответ тот оскорбил мужчину, вытащил нож и полез драться.

«А вот парень как раз мужчину и обозвал оленем и полез драться. Тут остановка, и мужчины, их было несколько, быстро покинули автобус. А парень, увидев, что они вдвоем остались, достал нож и стал им махать в драке», - объяснила очевидица.

По данным Telegram-канала Mash Batash , молодой человек всадил лезвие в ногу 47-летнему мужчине. После этого уфимец сбежал. Сейчас его разыскивает полиция.

Пресс-служба МВД по региону подтвердила эту информацию. По данным ведомства, личность подозреваемого уже установили.

Ранее житель Москвы набросился с ножом на женщину в доме на Хорошевском шоссе. Преступник ранил полицейского, который хотел его остановить, и скрылся.

Драки Уфа Автобусы Мужчины
05 июня 2024, 09:21
Три автомобиля столкнулись на Бесединском мосту, пострадали пять человек
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Авария с участием трех автомобилей произошла на Бесединском мосту в московском районе Капотня. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Информация о ДТП поступила в 8:16. Известно, что в результате аварии пострадали один ребенок и четверо взрослых. Вероятно, среди них была беременная женщина, для нее вызвали скорую помощь.

Ранее массовое ДТП зафиксировали на 85-м километре внешней стороны МКАД. На дороге столкнулись автомобили Infiniti, Mercedes и такси Skoda. Из-за аварии пострадали три человека: два водителя и один пассажир. Их доставили в больницу.

Еще одно столкновение произошло на трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Микроавтобус врезался в машину, которая расчищала дорогу. В результате погибли четыре человека, трое пострадали. По информации издания Е1 , владелец автомобиля с пассажирами взял попутчиков через сервис Bla-Bla-Car.

Скорая помощь ДТП Машины Москва

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