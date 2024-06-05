Крыша ресторана загорелась в Омске

«Крыша ресторана горит в Омске, огонь охватил 100 квадратных метров здания. На месте работают семь единиц техники и 32 специалиста МЧС России», - заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что, по предварительным данным, никто из посетителей и работников не пострадал.

Два дня назад в Уфе сгорел второй приют для бездомных животных за последние две недели. В результате происшествия погибли 10 кошек и собак, которые оказались заперты в клетках.

Также там ранее вспыхнул частный приют для собак «Добрые руки». В результате пожара погибли две собаки, еще несколько питомцев сумели спастись. Пожарные рассматривают две версии ЧП: умышленный поджог и неисправную проводку.