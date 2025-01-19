Крыша пятиэтажки загорелась в центре Петербурга

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Возгорание в доме на Советской улице распространилось на площади 70 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП специалисты эвакуировали 15 человек, один погиб.

Всего в доме работают восемь единиц техники МЧС и 32 спасателя. Подробная информация уточняется.

Днем ранее деревянный дом загорелся и обрушился в деревне Харьино на территории поселения Филимонковского в Новой Москве. В здании находились газовые баллоны, поэтому существовала угроза взрыва. Также был риск перехода огня на соседнюю постройку.

В ходе тушения произошло обрушение на площади 150 квадратных метров. Огнеборцы подключили 12 водяных стволов и проложили четыре магистральные линии. В результате происшествия один человек погиб, его тело сильно обгорело.