Крыша многоэтажного дома загорелась на севере Москвы

Глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев скончался. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физкультуре и спорту в Telegram-канале.

В публикации сказано, что мужчина умер 7 февраля. По данным 78.ru , во время вскрытия в его голове нашли пулю, предположительно, рикошетом прилетевшую в ходе стрельбы на полигоне.

«Он мне сказал, поедет на полигон обстрелять карабин. У него планировалась охота. И все, обещал вернуться через пару часов и не вернулся», - рассказала супруга погибшего.

Конев стал руководителем Федерации в 2013 году. Он был мастером спорта по карате, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе.

«Его преданность и энтузиазм вдохновляли многих и оставят неизгладимый след в сердцах всех, кто знал Виталия Конева», - отметили в комитете по физкультуре и спорту.

В организации выразили соболезнования и поддержку семье и коллегам спортсмена.