09 февраля 2024, 01:10

Крыша многоэтажного дома загорелась на севере Москвы

Freepik
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В Москве горит крыша жилого многоэтажного дома на улице Черняховского. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы публикации выложили видео очевидцев с места событий. На нем видно, что пламя охватило верхнюю часть дома. По данным журналистов, площадь огня достигла 500 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг.

На место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее на востоке Москвы при пожаре погибла женщина. По данным столичного главка Следственного комитета, она умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

Еще один пожар в столице случился 6 февраля недалеко от Кремля. Как уточнили в МЧС, огонь разгорелся в здании на Никольской улице. Пламя охватило 150 квадратных метров.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 01:32
Площадь пожара в жилом доме на севере Москвы выросла до 4000 квадратных метров
РИА «Новости»
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Площадь пожара в Москве у станции метро «Аэропорт» составила четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Как отметили в дептрансе, движение по улице Черняховского в столице перекрыли.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, к тушению собираются привлечь авиацию МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Кадры с пожаром опубликовало РИА «Новости». На них видно, как большие клубы дыма поднялись вверх, а по крыше дома разгорелись яркие языки пламени. Рядом стоят полицейские машины и техника спасателей.

Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности. Как отметил Telegram-канал Shot , чердак горящего дома обрушился. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия слышен сильный и едкий запах дыма. Пепел стал оседать на крышах машин.

Авиация Пожары Москва
08 февраля 2024, 23:08
Скончался глава Спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталий Конев
Freepik
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Глава Спортивной федерации каратэ Петербурга Виталий Конев скончался. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физкультуре и спорту в Telegram-канале.

В публикации сказано, что мужчина умер 7 февраля. По данным 78.ru , во время вскрытия в его голове нашли пулю, предположительно, рикошетом прилетевшую в ходе стрельбы на полигоне.

«Он мне сказал, поедет на полигон обстрелять карабин. У него планировалась охота. И все, обещал вернуться через пару часов и не вернулся», - рассказала супруга погибшего.

Конев стал руководителем Федерации в 2013 году. Он был мастером спорта по карате, мастером спорта России международного класса по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе.

«Его преданность и энтузиазм вдохновляли многих и оставят неизгладимый след в сердцах всех, кто знал Виталия Конева», - отметили в комитете по физкультуре и спорту.

В организации выразили соболезнования и поддержку семье и коллегам спортсмена.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия Полигоны
08 февраля 2024, 21:45
Пять человек пострадали из-за взрыва газопровода в Пермском крае
Unsplash
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В результате взрыва газопровода в Пермском крае пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

После ЧП в Куеде загорелись несколько домов. На место случившегося прибыли экстренные службы.

«Пять пострадавших доставлены в местную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу», - написал Махонин.

Он поручил Министерству территориальной безопасности отправиться на место случившегося и оперативно доложить о ситуации. Губернатор пообещал информировать население по мере выяснения обстоятельств.

Очевидец сообщил «360», что в результате взрыва в Куеде загорелся грузовой железнодорожный состав. Пожар также вспыхнул в лесу. По данным свидетелей случившегося, загорелись три цистерны в железнодорожном составе, пламя перекинулось на жилой дом.

Пермский край Пожары Взрывы
08 февраля 2024, 21:23
Грузовой поезд загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае
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В Пермском крае загорелся грузовой железнодорожный состав. Пожар спровоцировал взрыв газа, который скопился в районе поселка Куеда, сообщил «360» очевидец.

«В Куединском районе накопился газ рядом проезжающий поезд дал искру и все загорелось. <…> Там горит лес, дома и за железной дорогой», - сообщил собеседник издания.

Известно, что загорелись три цистерны в железнодорожном составе, огонь перекинулся на жилой дом.

Очевидец сообщил, что есть пострадавшие, их доставили в медучреждение. Их жизни ничто не угрожает.

Telegram-канал Mash сообщил, что с ожогами госпитализировали одну женщину и подростка, который надышался дымом.

Пермский край Пожары Газ Взрывы Поезда

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