Крыша кафе в Нефтеюганске рухнула во время пожара

Получивший черепно-мозговую травму в результате нападения в Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов заявил, что ему требуется еще неделя на восстановление. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он поблагодарил подписчиков за теплые слова в свой адрес, подчеркнув, что не успел прочитать даже половины от присланных сообщений.

«Скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат», - написал Скворцов.

О госпитализации в реанимацию больницы Новосибирска спортивного комментатора Романа Скворцова стало известно 9 февраля. Его жена сообщила, что врачи диагностировали черепно-мозговую травму, полученную от удара по голове.

В областном главке МВД заявили, что Скворцов пострадал в конфликте с агрессивной компанией около одного из ресторанов города. Криминалисты завели уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на спортивного комментатора.