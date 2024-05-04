Крыша гипермаркета «РемиСити» загорелась в Хабаровске

Тушением занимались 20 специалистов, применялись 10 спецмашин. Около 06:30 по московскому времени пресс-служба МЧС РФ отчиталась о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, площадь пожара достигла 1,1 тысячи квадратных метров.

Утром 4 мая также горел цех по производству полиэтиленовых пакетов на территории завода «Компрессор» в Москве на 2-й улице Энтузиастов. Четыре человека эвакуировались самостоятельно. По данным источника 360.ru, есть пострадавший.

Пожар на улице Краснореченской произошел около 05:20 по московскому времени (по местному - 12:20). Пожарные подразделения выехали на место по повышенному рангу. Оказалось, что у одноэтажного здания гипермаркета загорелась кровля.