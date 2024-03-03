Крыша гаража обрушилась на машины скорой помощи на Урале

Обрушение произошло 2 марта около 20:00, в результате чего повреждения получили два автомобиля. В это время сотрудников медицинского учреждения и водителей в гараже не было. Никто не пострадал.

Утром 3 марта глава областного Минздрава Андрей Карлов поручил организовать оперативный штаб для устранения последствий ЧП. Работы начнутся в понедельник.

Всего в автопарке Качканарской ЦГБ семь автомобилей. Машины скорой, которые не используют бригады медиков, переместят на стоянку возле здания Горэнерго. В ведомстве подчеркнули, что ЧП никак не повлияло на оказание жителям региона медпомощи.

В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию. В нее врезался водитель иномарки, выехавший на встречную полосу движения.