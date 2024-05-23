Крыша цеха по переработке мусора в Твери рухнула из-за возгорания

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание произошло на улице Спартака, 47. Пожар локализовали.

«Загорелся мусороперерабатывающий цех на 1000 квадратных метров, обрушилась кровля», - указали в ведомстве.

На месте работают 46 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Открытое горение ликвидировали.

В ночь на 23 мая в Подмосковье произошел пожар в частном доме. Здание располагалось в деревне Падиково. Предварительно, дом арендовали под хостел для мигрантов. Огонь распространился на площади в 80 «квадратов». По последним данным, погибли восемь человек.

По статье о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконной миграции следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура Подмосковья взяла на контроль ход и результат расследования.