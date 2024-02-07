Крымская таможня конфисковала принадлежащий американцу Bentley

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Автомобиль конфисковали из-за нарушений правил ввоза.

«Крымские таможенники передали в доход государства автомобиль Bentley Turbo R, задержанный за нарушение правил ввоза на территорию ЕАЭС», - указали в таможне.

Машину класса «люкс» 1990 года выпуска американец ввез в регион через пропуск «Джанкой». Согласно правилам, автомобиль необходимо вывезти из России в течение года или пройти другую таможенную процедуру, проинформировал RT.

Владелец Bentley покинул страну и оставил авто в пользование доверенному лицу в Крыму. Долг американца по таможенным пеням и платежам составил 4,6 миллиона рублей.

Ранее российские таможенники не позволили контрабандистам вывезти в Китай 10 тонн морского огурца. Сотрудники таможни изъяли у злоумышленников деликатесы на сумму в 100 миллионов рублей.