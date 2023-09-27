Крушение грузового самолета Ил-76ТД в Мали попало на видео

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На представленных кадрах Ил-76ТД садился на ВПП с серьезным перелетом, а потом на большой скорости выехал за ее пределы. Затем произошло возгорание.

Как сообщил портал Malijet , самолет не смог приземлиться и разбился недалеко от аэропорта 23 сентября. На место прибыли пожарные.

Сведения о погибших и пострадавших издание не привело. Предварительные причины крушения Ил-76ТД неизвестны.

Заслуженный летчик СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил, что к авиакатастрофе могли привести два возможных варианта развития событий.

«Первый: самолет нормально сел, уже пробежал, как положено, по полосе, но во второй половине пробега что-то произошло - и пошел дым», - пояснил он.

По его мнению, что-то могло произойти с системой торможения. Смирнов указал, что густой дым начинает валить в момент, когда затормозились все колеса - а их там целых восемь.

Эксперт добавил, что, возможно, задымление произошло от того, что по какой-то причине все тормоза «схватились намертво». От трения о полосу колеса начали «разуваться» - шины загорелись. Из-за дыма самолет потерял управление, сошел с ВПП, а уже от столкновения на грунте с какими-то препятствием и произошел взрыв.

Второй вариант, по словам Смирнова, предполагает, что при посадке в заднем отсеке могло что-то загореться. В результате могли выйти из строя органы управления. Это опять же способствовало тому, что Ил-76 ушел с ВПП, столкнулся с препятствием на аэродроме и взорвался.

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