Крупный пожар вспыхнул в воронежском автосалоне

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Муж и жена из Краснодарского края жестоко истязали двоих детей. Издевательства длились не меньше года, семейную пару задержали и отдали под суд, сообщил RT.

Семья проживала в хуторе Лабинского района. Мужчина, который является отчимом старшему ребенку, и его жена, как установили следователи, избивали детей металлическими предметами, морили голодом и оставляли полураздетыми в холодном погребе.

Мучителей вычислили, когда старшая девочка решилась рассказать учителям о происходящем. Те незамедлительно обратились в полицию. Выяснилось, что семья уже находилась на учете как неблагополучная.

Родителям предъявлены обвинения по двум статьям: «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей» и «Истязание несовершеннолетних». Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Ранее следователи начали расследовать смерть трехлетней девочки в Адыгее. К гибели ребенка привели побои и истязательства со стороны родителей.