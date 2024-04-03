03 апреля 2024, 16:51

Крупный пожар вспыхнул на полимерном заводе в Ростовской области

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Пожар произошел на территории полимерного завода в городе Азове. Пожарные оперативно локализовали открытое горение, сообщила «360» пресс-служба МЧС Ростовской области.

По информации ведомства, на территории производства загорелись поддоны.

«Площадь [пожара составила] 250 квадратных метров», - указали в пресс-службе.

В МЧС также не подтвердили информацию о том, что в Азове загорелся подвесной мост.

«О подвесном мосте информации нет», - пояснили в ведомстве.

Ранее пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Хотькове. Спасатели оперативно потушили возгорание и ликвидировали последствия ЧП. По информации МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров, ему присвоили второй ранг сложности.

Никто из сотрудников производства не пострадал. Для тушения пожара МЧС привлекло 53 сотрудников и 17 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Заводы
03 апреля 2024, 16:25
СК возбудил дело о халатности после смертельного ДТП в Ярославской области
Пресс-служба Следственного комитета
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СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Северной железной дороги. Сотрудников компании подозревают в том, что они назначили на должность дежурного некомпетентного человека, который грубо нарушил правила эксплуатации железнодорожного переезда в Ярославской области, в результате чего произошла смертельная авария с участием поезда и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, обязанности дежурного по железнодорожному переезду незаконно выполнял монтер пути третьего разряда, который не проходил соответствующее обучение.

В результате на охраняемом железнодорожном переезде перегона станции Берендеево скоростной поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В ДТП погибли семь человек, в том числе несовершеннолетняя девочка.

«В настоящее время следователем в порядке статьи 91 УПК России задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути», - указали в пресс-службе.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что авария произошла по вине пьяного диспетчера на переезде. По его словам, железнодорожник поднял шлагбаум, несмотря на выехавший поезд.

Уголовное дело ДТП Россия Автобусы Следственный комитет России
03 апреля 2024, 16:12
«Чувствует себя плохо». Сестра покусанного в Люберцах мальчика — о состоянии брата
Телеканал «360»
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Пес бойцовской породы искусал четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома в Люберцах. Сестра пострадавшего ребенка рассказала «360», что дошкольник находится в больнице.

«Чувствует себя плохо. Пока что в больнице с мамой. Как мне объяснили, мама с ребенком поднималась по лестнице, соседи открыли дверь, и выбежала собака. <…> Она была без ошейника, без намордника», - поделилась девушка.

По ее словам, соседи, чья собака набросилась на ребенка, живут в доме давно. Собеседница «360» добавила, что животное - агрессивное.

«Они (соседи - прим. ред.) знают, что собака может напасть, она агрессивная. И они ее просто выпустили…» - добавила девушка.

Владелица пса объяснила, что произошла чистая случайность. Намерено пса никто из квартиры выпускать не собирался. Животное выскочило, когда хозяйка открывала входную дверь.

«Мы никогда не ходим без намордника. Вообще никогда! У нас поводок и намордник в обязательном порядке <…> Я открывала дверь, они (мать с ребенком - прим. ред.) шли за мной. Я не видела, что они идут за мной, я бы их пропустила. Я дверь приоткрыла, а он (пес - прим. ред.) выскочил, потому что услышал голоса», - пояснила она.

Перед этим женщина разговаривала в подъезде с соседкой по поводу квитанций. Возможно, пес услышал их и стоял возле двери в этот момент.

«Я же не могу сказать, что в голове у этой собаки <…> Он набросился, они упали сразу. И он, конечно, укусил ребенка», - заключила женщина.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле Люберецкой городской прокуратуры. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Владельца собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Люберцы Дети Больницы Собаки Животные
03 апреля 2024, 14:51
Власти объяснили причину массового отключения электричества в Подольске
РИА «Новости»
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Днем 3 апреля несколько микрорайонов Подольска остались без света из-за поломки на подстанции. Электроснабжение уже полностью возобновили, сообщил «360» представитель Министерства энергетики Московской области.

«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 киловольт на подстанции „Подольск“. Все потребители данного энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», - заявил он.

Электроснабжение полностью восстановили в 12:43.

Авария произошла из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией, уточнила пресс-служба администрации городского округа Подольск. Абонентов подключили по резервной схеме, и электроэнергия поступила по всем адресам. После этого коммунальщики занялись переводом снабжения на постоянный носитель.

Жители Подольска рассказали в соцсетях о хлопке, вспышке и черном дыме, который поднялся над подстанцией. На улице Кирова остановились троллейбусы.

В Ленинском округе в 2024 году обновят 11 систем теплоснабжения. Отремонтируют магистральные теплотрассы на Советской, Медицинской, Заводской улицах и других участках.

Подольск ЖКХ Электричество
03 апреля 2024, 14:22
Легкие ушибы. Департамент образования Москвы — о состоянии пострадавших в школе № 1550
Телеканал «360»
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В школе № 1550 на севере Москвы началось служебное расследование после обрушения потолка. Об этом «360» сообщили в Департаменте образования столицы.

Во время урока в восьмом классе рухнули пластиковые панели. Учительница незамедлительно вывела всех детей из кабинета. На место ЧП оперативно прибыли врачи скорой помощи.

«Все ученики были осмотрены врачами. У двоих учеников легкие ушибы, для проведения дополнительных обследований они направлены в медицинские организации. Еще двоим ученикам была оказана медицинская помощь на месте», - рассказали в ведомстве.

По факту случившегося началось служебное расследование. По итогам проверки установят все обстоятельства ЧП и при необходимости примут меры.

Об обрушении потолка стало известно днем 3 марта. По данным источника «360», дети получили травмы головы и плеч.

Школы Обрушения Москва

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