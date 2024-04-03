Крупный пожар вспыхнул на полимерном заводе в Ростовской области

Пес бойцовской породы искусал четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома в Люберцах. Сестра пострадавшего ребенка рассказала «360», что дошкольник находится в больнице.

«Чувствует себя плохо. Пока что в больнице с мамой. Как мне объяснили, мама с ребенком поднималась по лестнице, соседи открыли дверь, и выбежала собака. <…> Она была без ошейника, без намордника», - поделилась девушка.

По ее словам, соседи, чья собака набросилась на ребенка, живут в доме давно. Собеседница «360» добавила, что животное - агрессивное.

«Они (соседи - прим. ред.) знают, что собака может напасть, она агрессивная. И они ее просто выпустили…» - добавила девушка.

Владелица пса объяснила, что произошла чистая случайность. Намерено пса никто из квартиры выпускать не собирался. Животное выскочило, когда хозяйка открывала входную дверь.

«Мы никогда не ходим без намордника. Вообще никогда! У нас поводок и намордник в обязательном порядке <…> Я открывала дверь, они (мать с ребенком - прим. ред.) шли за мной. Я не видела, что они идут за мной, я бы их пропустила. Я дверь приоткрыла, а он (пес - прим. ред.) выскочил, потому что услышал голоса», - пояснила она.

Перед этим женщина разговаривала в подъезде с соседкой по поводу квитанций. Возможно, пес услышал их и стоял возле двери в этот момент.

«Я же не могу сказать, что в голове у этой собаки <…> Он набросился, они упали сразу. И он, конечно, укусил ребенка», - заключила женщина.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле Люберецкой городской прокуратуры. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Владельца собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.