Крупный пожар вспыхнул на полимерном заводе в Ростовской области
Пожар произошел на территории полимерного завода в городе Азове. Пожарные оперативно локализовали открытое горение, сообщила «360» пресс-служба МЧС Ростовской области.
По информации ведомства, на территории производства загорелись поддоны.
«Площадь [пожара составила] 250 квадратных метров», - указали в пресс-службе.
В МЧС также не подтвердили информацию о том, что в Азове загорелся подвесной мост.
«О подвесном мосте информации нет», - пояснили в ведомстве.
Ранее пожар вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Хотькове. Спасатели оперативно потушили возгорание и ликвидировали последствия ЧП. По информации МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров, ему присвоили второй ранг сложности.
Никто из сотрудников производства не пострадал. Для тушения пожара МЧС привлекло 53 сотрудников и 17 единиц техники.