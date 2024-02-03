03 февраля 2024, 07:21

Крупный пожар вспыхнул на НПЗ в Волгограде

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В Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров загорелись нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МЧС по региону.

Спасатели получили сообщение о ЧП в 04:42. Прибывшие на место расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона установили, что происходит горение розлива нефтепродукта.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Причину произошедшего устанавливают.

По информации Telegram-канала Shot , пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе. Вероятной причиной возгорания могла стать атака беспилотного летательного аппарата, указал источник канала.

Он обратил внимание, что этот НПЗ является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе.

В конце января крупный пожар произошел на НПЗ в Туапсе. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, пострадавших не было.

Пожары Беспилотники Заводы
03 февраля 2024, 05:02
Парень в Дагестане случайно ударил сестру ножом в спину
Freepik
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В Дербенте 21-летний парень случайно ударил ножом 15-летнюю сводную сестру. Теперь ему грозит уголовное обвинение. Об этом написал Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, молодые люди помогали маме готовить на кухне. А когда женщина отошла, начали дурачиться. Юноша в шутку замахнулся на сестру ножом, но не рассчитал силы и случайно вонзил его в спину.

Молодой человек тут же вызвал скорую и оказал девушке первую помощь до приезда врачей. Жизни его сестры сейчас ничего не угрожает. Против молодого человека могут возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что его чуть не зарезали в метро. Нож к горлу спортсмена приставил агрессивный пожилой пассажир. Владислав Дикиджи поехал в полицию и написал заявление на нападавшего.

Уголовное дело Дети Скорая помощь Врачи Поножовщины
03 февраля 2024, 01:27
Сожгли фото. Молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз учеников
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В Магнитогорске молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз со стороны школьников. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По данным издания, подростки сняли видео, на котором сжигают фотографию педагога над унитазом. Об этом рассказала сестра учительницы в социальных сетях. Женщина попросила принять меры, чтобы пресечь подобные действия учеников и защитить преподавателей.

В Главном управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что педагог подала на школьников заявление в полицию.

«Зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео - местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», - рассказали в МВД.

В январе в одной из московских школ девятиклассница напала со скальпелем на учительницу. Сначала школьница начала душить одноклассницу, а когда учительница попыталась остановить ее, выхватила скальпель и стала угрожать педагогу. Сотрудникам школы удалось остановить агрессивную ученицу.

Челябинская область Видео Учителя Школьники Полиция Магнитогорск
03 февраля 2024, 01:24
Скандал с подставами на дорогах обернулся увольнением главы ГИБДД на Урале
РИА «Новости»
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Начальника ГИБДД Каменска-Уральского Алексея Морозова уволили после появления в Сети скандального видео, на котором инспекторы Госавтоинспекции «ловили» водителей с помощью подставного пешехода на улице. Об этом Ura.ru сообщил источник в силовых структурах.

«Морозов уволился после проверки, поводом для которой стало видео, где автоинспекторы ловили нарушителей на улице Кадочников», –уточнило издание.

Видео появилось в Сети в начале января. На кадрах было видно, как некий пешеход несколько раз переходил дорогу через светофор, нажимая кнопку включения красного для машин сигнала. К водителям, не успевшим отреагировать на запрет, подъезжали сотрудники ГИБДД для оформления протокола.

Автор видео предположил, что роль пешехода сыграл стажер Госавтоинспекции. Разразился скандал, причем в это время в ГИБДД приехала проверка из Москвы.

По словам пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, в результате скандала из территориального ОВД уволили три должностных лица, включая начальника ГИБДД, а четверых сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности по итогам служебной проверки.

Ранее начальника одного из отделов администрации Василеостровского района задержали в Санкт-Петербурге. Чиновник пытался скрыться с места ДТП на автомобиле Volvo.

Урал Скандалы ГИБДД
03 февраля 2024, 01:09
Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Сыктывкаре
Freepik
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Под окнами многоэтажного дома в столице Коми в сугробе обнаружили тело женщины. Об этом сообщил местный портал «Про Город Сыктывкар».

По данным портала, тело женщины нашли рядом с одним из домов на улице Свободы в пятницу, 2 февраля. По сообщениям очевидцев, погибшая была пенсионеркой. Предположительно, она сорвалась с высоты. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

В январе под окнами многоэтажного дома на улице Белинского в Екатеринбурге нашли тело девушки. Погибшая была в зимних ботинках, но без верхней одежды. Предположительно, она выпала из окна. За день до гибели девушки во дворе этого же дома неожиданно умер мужчина. Ему стало плохо, когда он чистил машину от снега. Прохожие вызвали скорую помощь и попытались помочь человеку, даже делали ему непрямой массаж сердца. Но спасти мужчину не удалось.

Скорая помощь Женщины Екатеринбург

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