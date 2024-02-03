Крупный пожар вспыхнул на НПЗ в Волгограде
В Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров загорелись нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МЧС по региону.
Спасатели получили сообщение о ЧП в 04:42. Прибывшие на место расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона установили, что происходит горение розлива нефтепродукта.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Причину произошедшего устанавливают.
По информации Telegram-канала Shot , пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе. Вероятной причиной возгорания могла стать атака беспилотного летательного аппарата, указал источник канала.
Он обратил внимание, что этот НПЗ является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе.
В конце января крупный пожар произошел на НПЗ в Туапсе. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, пострадавших не было.