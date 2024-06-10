Крупный пожар вспыхнул на мусорном полигоне рядом с Новороссийском

«Возгорание на мусорном полигоне локализовано Процесс ликвидации усложнился из-за смены направления ветра», - написал он.

Кравченко сообщил, что сейчас сотрудники МЧС начали отсыпать грунт и продолжают пролив. В ликвидации задействовали 60 человек личного состава и 25 единиц техники. Угрозы распространения огня в сторону леса и жилого сектора нет, добавил губернатор.

Ранее в городе Волжский пожарные тушили огонь, вспыхнувший недалеко от мусоросортировочного комплекса. Мусор загорелся на территории 1000 квадратных метров. Огонь ликвидировали спустя два часа.