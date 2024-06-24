24 июня 2024, 20:06

Крупный пожар во Фрязине локализовали

Телеканал «360»
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Огнеборцы локализовали пожар в административном девятиэтажном здании во Фрязине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в понедельник, 24 июня. Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратных метров. Ликвидации возгорания мешали находящиеся внутри здания баллоны с газовоздушной смесью.

«В здании <…> были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий», - написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который прибыл на место ЧП.

В результате пожара погибли два человека , однако количество жертв на данный момент точно неизвестно.

К тушению привлекли более 130 человек и 50 единиц техники.

Пожары Андрей Воробьев Фрязино
24 июня 2024, 20:37
«Не видел ни гидрантов, ни систем оповещения». Арендатор помещений — о ЧП во Фрязине
РИА «Новости»
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В сгоревшем девятиэтажном здании во Фрязине, предположительно, не было противопожарных систем. Об этом 360.ru рассказал Максим, который арендовал там два помещения.

«В 13:00 я оттуда ушел, где-то в 14:45 мне сообщили, что здание горит. Бегом туда. Подошел, там полыхал шестой этаж. Внутри находился один сотрудник, он успел выбраться», - рассказал Максим.

Он пояснил, что в арендуемых офисах хранит товар примерно на два миллиона рублей, который распространяет на маркетплейсах.

«Но пока второй этаж не горел, там, где я нахожусь. Даже если товар не сгорел, его, вероятно, залило либо завалило», - предположил собеседник 360.ru.

Он добавил, что не заметил в здании противопожарных систем.

«Не видел ни гидрантов, ни систем оповещения, ни схем эвакуации. Может, все это было в другом крыле, но я не помню такого», - уточнил арендатор.

Про пожарные выходы он также не может уверенно сказать - были ли вообще они.

«Я знаю, что есть с двух сторон лестницы, есть лифты. Может быть, одна из лестниц считается пожарным выходом - я не знаю», - пояснил он.

По словам Максима, в здании иногда случались проблемы. Например, зимой чуть позже запускали отопление или выбивало электричество.

«Не было света у нас неделю, мы починили. Бывало, лифты не работали», - заключил он.

Пожарным удалось локализовать возгорание в административном девятиэтажном здании во Фрязине. В результате случившегося погибли два человека.

Пожары Фрязино
24 июня 2024, 20:00
Взрыв произошел в горящем здании во Фрязине
Телеканал «360»
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Во время пожара в административном здании на территории промзоны во Фрязине произошел взрыв. Об этом 360.ru сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

«При проведении разведки внутри здания неожиданно произошел взрыв. Для предотвращения жертв среди задействованного личного состава пожарно-спасательного подразделения было принято решение об отводе их на безопасное расстояние», - рассказал он.

По словам спасателя, сейчас площадь пожара составляет около пяти тысяч квадратных метров. Специалисты продолжают тушить очаги горения там, где это возможно.

«К сожалению, констатирую факт гибели двух человек. Для ликвидации пожара привлечены силы и средства в размере 55 единиц техники и 135 единиц личного состава», - добавил Логинов.

Пожарные борются с огнем уже несколько часов. В результате ЧП погибли два человека , один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Спасатели Пожары Взрывы Фрязино
24 июня 2024, 19:52
Отравление. Эксперт — о возможной причине гибели людей при пожаре во Фрязине
Телеканал «360»
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Спасатели продолжают тушить мощный пожар во Фрязине. Жертвами ЧП стали несколько человек. Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал 360.ru, что могло привести к катастрофическим последствиям.



Вероятная причина сильного пожара В загоревшемся здании во Фрязине располагались офисные и складские помещения. Однако по технике безопасности в офисных зданиях не могут находиться склады.

«Могут располагаться только кладовые, которые категорируются по взрывопожарной опасности. Это значит, что горючая нагрузка в этих кладовых не может превышать определенных норм. К тому же такие кладовые должны быть закрыты противопожарными дверями с газодымонепроницаемой способностью. <…> Другое дело, что могли не соблюдать эти правила, и это могло привести к таким катастрофическим последствиям», - сказал эксперт.

Если офисное здание с первым классом функциональной пожарной опасности превращается в склад, то этот класс должен поменяться. В здании необходимо ввести дополнительные меры безопасности.

«Например, системы пожаротушения, которыми оборудованы очень многие складские помещения, которые не дают распространяться пожару, локализуют его и тушат», - добавил Кузнецов.

Пожар во Фрязине начался днем 24 июня. Подмосковные волонтеры привезли воду и молоко для спасателей и врачей , которые работают на месте ЧП.

Возможная причина гибели людей По данным «Интерфакса» , пожар во Фрязине унес жизни восьми человек. До этого сообщалось о двух погибших. Обычно человек теряет сознание от угарного газа, который не имеет цвета и запаха и вызывает паралич дыхательных путей.

«Поэтому отравление угарным газом - очень частая причина. Вот дело в том, что какой бы ни был густой дым в помещении, между нижним слоем дыма и полом всегда есть прослойка воздуха. Поэтому, собственно, и рекомендуют при эвакуации наклоняться как можно ниже», - объяснил специалист.

Кроме того, при горении образуются токсичные выбросы.

«Вполне вероятно, что еще идет отравление токсичными продуктами горения. Здесь уже бессильно что-либо, кроме изолирующих противогазов», - подчеркнул Кузнецов.

Сложность тушения пожара Огонь в здании во Фрязине распространился с пятого по восьмой этажи. Никаких сложностей с тушением пожара на такой высоте не существует, заявил Кузнецов.

«Стандартная пожарная автолестница (АЛ- 30) поднимает боевые пожарные подразделения на отметку 30 метров. <…> То есть это 10-этажное здание, никаких проблем. <…> Пожар в здании на четвертом-пятом этаже - это абсолютно рядовая ситуация, абсолютная рутина», - заверил специалист.

По его словам, лестница нужна для эвакуации людей через окна. Также по ней поднимаются огнеборцы с пожарным рукавом для подачи воды к очагу горения.

Для ликвидации огня во Фрязине задействовали вертолеты. Это могли сделать для спасения людей с кровли здания, допустил Кузнецов.

«Вертолеты могут задействовать для эвакуации людей с кровли, потому что если пожар посреди здания, то те, кто ниже пожара, эвакуируются по лестнице вниз, а те, кто выше - эвакуируются по лестнице вверх на кровлю. И пожарные подразделения просто вертолетом снимают их с кровли», - подчеркнул эксперт.

Владелица горящего во Фрязине здания сообщила, что помещения оснастили порошковыми огнетушителями , купленными в маркетплейсе. Продавец должен прилагать к такому оборудованию паспорт завода изготовителя, в котором прописаны гарантийные обязательства, отметил эксперт.

Вертолеты Спасатели Пожары Фрязино Эвакуации
24 июня 2024, 19:34
Появились кадры с места крупного пожара во Фрязине
Телеканал «360»
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В Московской области во Фрязине спасатели продолжают тушить горящее здание. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на последнем этаже полыхает помещение. Другие этажи полностью выгорели, из разбитых окон идет черный дым.

Пламя охватило уже пять тысяч квадратных метров. Пожарным сложно пробраться внутрь здания, так как там хранятся баллоны с газовоздушной смесью. Более 130 спасателей пытаются ликвидировать пожар.

Девятиэтажное здание во Фрязине загорелось в понедельник днем. Огонь унес жизни двух человек. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Пожары Видео Фрязино

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