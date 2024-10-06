06 октября 2024, 20:44

Крупный пожар в торговом центре в Каспийске потушили

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Крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо» в Каспийске потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 19:00 пожар полностью ликвидирован», - уточнили в ведомстве.

Горело трехэтажное здание торгового центра «Пир» на Кирпичном шоссе. По предварительной информации, огонь начал распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже, потом огонь перекинулся на склад с мягкими игрушками.

На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило большую часть здания. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. К тушению привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Дагестан Пожары МЧС РФ Магазины
06 октября 2024, 20:35
Предприниматель обстрелял кладоискателей в Ленобласти
РИА «Новости»
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Поездка в поисках в поисках старинных монет с металлоискателем в деревню Везиково Волосовского района Ленинградской области закончилась для «черных копателей» бегством. Отпор самозванным археологам дал вооруженный ружьем «Сайга» местный предприниматель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов статьи, мужчина заприметил странную компанию, медленно ходящую по полям со странными приборами и сначала попытался задавить их своей машиной.

Когда «кладоискатели» бросились врассыпную, то предприниматель схватился за оружие. Но сначала использовал «Сайгу» как дубинку. Огонь владелец ружья открыл в самом конце попытки выгнать копателей с полей, но промахнулся.

Напуганные «кладоискатели» пожаловались на поведение напавшего в полицию. Привлекут ли самозванных археологов к ответственности за незаконные раскопки - неизвестно.

В начале этой недели житель города Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе обстрелял машину своего приятеля из-за приступа ревности к своей супруге.

По данным областного главка СК, на охоту за своим «обидчиком» ревнивец отправился после значительного употребления алкоголя. Поэтому из трех сделанных выстрелов ни разу не попал. После задержания против стрелка возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Стрельба Ленинградская область
06 октября 2024, 14:40
Скирды льна загорелись в Алтайском крае
Пресс-служба МЧС
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В Залесовском районе Алтайского края загорелись скирды льна. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Огонь охватил стога под навесом. В работе по тушению пожара задействовали 12 человек на пяти автоцистернах, а также трактор и погрузчик от администрации.

«Пожар локализован бойцами МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе.

В результате никто не пострадал. Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Спасатели напомнили, что до начала полевых работ задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж.

Мощный пожар вспыхнул в Дагестане в выставочном центре «Каспий Экспо» 6 октября. Огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа.

Спасатели Пожары Россия
06 октября 2024, 14:18
Появились кадры мощного пожара в выставочном центре «Каспий Экспо»
Телеканал «360»
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Полыхающее здание выставочного центра «Каспий Экспо» в Дагестане сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что пламя охватило большую часть здания. Вверх поднимаются густые черные клубы дыма. Также на видео сняли работу спасателей, которые поливают выставочный центр из шлангов.

По данным МЧС России , огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. К тушению пламени привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Telegram-канал Mash Gor сообщал, что пожар начался в магазине бытовой техники , после чего распространился на склад мягких игрушек.

Дагестан Пожары
06 октября 2024, 13:49
Жильцов эвакуировали из многоэтажки на севере Москвы из-за гранаты в квартире
РИА «Новости»
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Спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома в московском районе Коптево после получения сообщения о боевой гранате в одной из квартир. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, всего из здания вывели 10 человек. Для проведения работ на место вызвали кинологическую службу.

Эвакуации Москва

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