Крупный пожар в ресторане Архыза попал на видео

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«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан. По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров», - передали в ведомстве.

На месте происшествия работают более 50 спасателей на 15 спецмашинах. По предварительным данным, пострадавших нет. Министерство опубликовало видео пожара, на записи видны огромные клубы дыма, поднимающиеся от горящего здания.

Ранее крупный пожар произошел на авторынке в Набережных Челнах. Площадь распространения огня достигла 6800 квадратных метров. Огнеборцы полностью потушили огонь только на следующий день после возгорания. Обошлось без пострадавших.