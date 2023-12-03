03 декабря 2023, 10:10

Крупный пожар в ресторане Архыза попал на видео

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В селе Архыз в Карачаево-Черкесии загорелся ресторан. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь охватил две тысячи квадратных метров.

«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан. По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров», - передали в ведомстве.

На месте происшествия работают более 50 спасателей на 15 спецмашинах. По предварительным данным, пострадавших нет. Министерство опубликовало видео пожара, на записи видны огромные клубы дыма, поднимающиеся от горящего здания.

Ранее крупный пожар произошел на авторынке в Набережных Челнах. Площадь распространения огня достигла 6800 квадратных метров. Огнеборцы полностью потушили огонь только на следующий день после возгорания. Обошлось без пострадавших.

Пожары МЧС РФ
03 декабря 2023, 09:20
Легковушка на МКАД влетела в ограждение и перевернулась
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В воскресенье утром на Московской кольцевой автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие. На место прибыли представители экстренных служб, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, на внешней стороне 32-го километра МКАД водитель легковой машины, не справившись с управлением, врезался в бетонный забор и перевернулся на крышу.

Прибывшие на место городские оперативные службы устраняют последствия аварии. Движение на этом участке не затруднено. О пострадавших пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства случившегося установят автоинспекторы.

Накануне серьезная авария произошла на 34-м километре Киевского шоссе в Москве. Участниками ночной аварии стали два эвакуатора, легковушка, грузовик и машина ДПС.

ДТП Москва 2023
03 декабря 2023, 07:19
Пожар на авторынке в Набережных Челнах полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Работы спасателей на месте пожара на авторынке в Набережных Челнах полностью завершились. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», - говорится в сообщении, опубликованном в 06:39.

Перед этим, около 01:00, отмечалось, что удалось ликвидировать открытое горение , однако продолжались проливка и разборка конструкций.

Крыша авторынка «Гараж-500» промзоны «Заритал» на Трубном проезде загорелась вечером. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что пожар распространился на два павильона площадью 35×190 и 35×130 метров. На месте вначале работали 56 спасателей, применялись 16 спецмашин. Никто не пострадал, однако площадь распространения огня стремительно росла и достигла 6800 квадратных метров. Отмечалось, что в помещениях «большая горючая загрузка». В итоге к работам пришлось привлечь более 130 огнеборцев и 40 единиц техники. Около 22:00 поступили данные о локализации пожара.

Пожары Татарстан МЧС РФ
03 декабря 2023, 01:46
Жительница Башкирии скончалась после падения в мазутную яму
Telegram-канал Госкомитета РБ по ЧС
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Две женщины в Баймакском районе Башкортостана с высоты упали в яму с мазутом. Об этом сообщил государственный комитет республики по ЧС в Telеgram-канале.

По неуточненным данным, утром три человека возвращались домой на машине, однако сначала заехали на заброшенную котельную. Из автомобиля вышли две женщины и, не заметив обрыва, упали в мазутную яму с высоты двух с половиной метров.

В итоге на место ЧП выехала бригада пожарных и спасателей. Первую пострадавшую достали с сильным переохлаждением, ее госпитализировали. Вторая женщина полностью оказалась в мазуте и скончалась.

Ранее в Нижнем Новгороде бездомный мужчина погиб из-за коммунальной аварии в подвале дома. Как отметили в СУ СК РФ по региону, он упал в яму с кипятком и заживо сварился.

Башкирия
03 декабря 2023, 01:14
Пожарные ликвидировали открытое горение на авторынке в Набережных Челнах
Пресс-служба МЧС
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Спасатели ликвидировали открытое горение на автомобильном рынке в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», - рассказали в ведомстве.

Огонь охватил авторынок вечером 2 декабря. Площадь пожара стремительно увеличивалась с 1500 «квадратов» до 6800. Локализовать возгорание удалось менее, чем через два часа.

К тушению огня привлекли более 130 огнеборцев и 40 единиц техники.

Пожары Татарстан

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