Крупный пожар в промзоне Подольска полностью ликвидировали
Возгорание на улице Большая Серпуховская в Подольске ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.
Информация о возгорании поступила 26 февраля в 10:55 (03:55 по московскому времени). Горели изнутри два отдельно стоящих склада гипермаркета с утеплителем. К приезду первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению привлекли 45 специалистов и 10 единиц техники.
Огонь локализовали на площади 700 квадратных метров, а в 13:27 (06:27 по московскому времени) ликвидировали открытое горение. Специалисты занялись разбором и проливкой конструкций. По предварительной информации, никто не пострадал.
По информации МЧС, пламя разгорелось на площади 2250 квадратных метров в производственно-складском здании. Пожарные оперативно локализовали огонь и предотвратили его распространение на соседние помещения.
Позже открытое горение ликвидировали. Пожарные приступили к проливке и разбору конструкций. На месте ЧП работали более 50 специалистов и 15 единиц техники.
Накануне мощный пожар случился в многоквартирном доме на Сиреневом бульваре в Москве. Из здания эвакуировали 10 человек, еще двоих спасли из горящей квартиры на восьмом этаже.
В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения пламени на соседние помещения - огонь удалось локализовать.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. <…> На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», - написали в ведомстве.
Утром 25 февраля стало известно о пожаре в населенном пункте Бекетово в Башкортостане. Огонь разгорелся после детской шалости. По неуточненным данным, четырехлетний ребенок и трехлетняя девочка затеяли игру со спичками. В итоге дети случайно подожгли комнату и пламя начало стремительно распространяться.
Отважный сосед помог вытащить мальчика из горящего дома, а девочку вынесли спасатели. Пожар площадью 12 «квадратов» потушили. На месте работали семь специалистов и две спецмашины МЧС.
Авторы материала уточнили, что сотрудник предприятия проработал два года в этой должности. В октябре прошлого года он признался в том, что виновен в появлении недостачи в размере 200 тысяч рублей, и пообещал возместить ущерб.
Вместо этого он записал несколько видео с установленных на кухне точки питания камер наблюдения со снующими по ней грызунами и отправил записи топ-менеджерам официальных представителей ресторанов KFC в России. После получения денег шантажиста задержали.
Ранее HR-эксперт Светлана Чурусова рассказала, что обращаться к руководству с просьбой о повышении нужно правильно. Не стоит превращать этот разговор в требование, шантаж и манипуляции.